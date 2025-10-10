БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия

У нас
бойко рашков
Бойко Рашков, депутат от ПП-ДБ и бивш министър на вътрешните работи, коментира мярката на кмета на Варна Благомир Коцев, която ще се гледа тази вечер.

"Логически бихме могли да очакваме да изменят мярката за неотклонение на Благомир Коцев предвид факта, че двама души, които са същи ангажирани с това обвинение, което има срещу него, са под домашен арест. Същевременно аз изразявам безпокойство за така бързото насрочване на това заседание. Изненадващо бързо се насрочи. Най-вероятно от прокуратурата са разбрали, че основният защитник на Благомир Коцев Ина Лулчева не е в България и са побързали да насрочат заседание. Другият му защитник трябваше да пътува от Варна днес и това затормозява процеса. Това ускоряване на насрочването на заседанието ми напомня за едно забавяне на насрочването от това лято, което в професионалните среди се тълкува като изчакване на удобния съдебен състав", каза Бойко Рашков.

Рашков коментира обвиненията към него, че Антикорупционната комисия е създадена по негов аршин и, че е негова "бухалка".

"Никога никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия. Никога не съм давал подобно съгласие".

Бойко Рашков обясни защо ПП-ДБ събира подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия

"Антон Славчев никога не е избиран от Народното събрание за титуляр председател. Ние имаме сериозни възражения, които ни дават основание да използваме аргументите на закона, че той не се справя. Този състав на Ак не работи в съответствие с българските наказателни закони. Те бавят процесите, упражняват недопустимо по закон притискане върху участници в наказателните дела, един от които е зам.-кметът на Варна Деян Иванов. Има данни, че някои от заплахите са отправени лично от Антон Славчев. Това по Наказателния кодекс е престъпление. Нашата прокуратура няколко месеца бездейства, защото от страна на и.ф. главен прокурор се дърпат конците от политически страни".

# Благомир Коцев #антикорупционна комисия #бойко рашков

От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия
От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия
Президентът Радев: Най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната в Украйна Президентът Радев: Най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната в Украйна
Депутатите приеха промените в законите за ръководителите на службите Депутатите приеха промените в законите за ръководителите на службите
Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
У нас
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир? Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
По света
От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на...
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
У нас
Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността...
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
По света
