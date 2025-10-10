Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия

Бойко Рашков, депутат от ПП-ДБ и бивш министър на вътрешните работи, коментира мярката на кмета на Варна Благомир Коцев, която ще се гледа тази вечер.

"Логически бихме могли да очакваме да изменят мярката за неотклонение на Благомир Коцев предвид факта, че двама души, които са същи ангажирани с това обвинение, което има срещу него, са под домашен арест. Същевременно аз изразявам безпокойство за така бързото насрочване на това заседание. Изненадващо бързо се насрочи. Най-вероятно от прокуратурата са разбрали, че основният защитник на Благомир Коцев Ина Лулчева не е в България и са побързали да насрочат заседание. Другият му защитник трябваше да пътува от Варна днес и това затормозява процеса. Това ускоряване на насрочването на заседанието ми напомня за едно забавяне на насрочването от това лято, което в професионалните среди се тълкува като изчакване на удобния съдебен състав", каза Бойко Рашков.

Рашков коментира обвиненията към него, че Антикорупционната комисия е създадена по негов аршин и, че е негова "бухалка".

"Никога никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия. Никога не съм давал подобно съгласие".

Бойко Рашков обясни защо ПП-ДБ събира подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия