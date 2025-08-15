БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

Боливиец и чех ще спорят за титлата на Чалънджъра в София

Чете се за: 01:37 мин.
Зденек Коларж
Снимка: БТА
Муркел Делиен (Боливия) и Зденек Коларж (Чехия) се класираха за финала на турнира по тенис от сериите Чалънджър в София с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под №6 Делиен надделя на квалификанта Дейли Бланч (САЩ) с 6:0, 4:6, 6:1 след 110 минути игра. Той взе безапелационно първия сет, а във втората част имаше ранен пробив аванс, но допусна обрат. 27-годишният южноамериканец все пак отново овладя инициативата на клея на Българския национален тенис център в решаващата трета част, в която дръпна с 4:0 по пътя си към крайната победа.

28-годишният Коларж елиминира водача в схемата Нерман Фатич (Босна и Херцеговина) с 6:0 и отказване на съперника заради болки в левия крак.

Делиен, които е 287-и в световната ранглиста в момента, за четвърти път ще играе на финал на Чалънджър, като спечели единствената титла при последното си участие в мач за трофей в Брашов (Румъния) през юли миналата година.

Коларж е 382-и в класацията на ATP, но е достигал до 111-ата позиция. За него това е общо седми финал в сериите и първи от април 2023 година, когато в Острава (Словакия) взе четвъртата си титла от Чалънджър.

#Зденек Коларж #Муркел Делиен #ATP Чалънджър 50 в София

