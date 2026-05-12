БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Болоня шокира Наполи с победен гол в добавеното време

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Драматичен успех с 3:2 на "Ренато Дал’Ара“, след късна акробатика на Роу остави неаполитанци без сигурни точки в битката за Шампионската лига

Болоня шокира Наполи с победен гол в добавеното време
Слушай новината

Болоня постигна впечатляващ и драматичен успех с 3:2 като гост на Наполи в мач от Серия А, решен с късен гол в добавеното време, който попари надеждите на домакините за обрат.

Гостите започнаха по-активно и още в 10-ата минута поведоха чрез Федерико Бернардески, който завърши отлична атака с прецизен диагонален удар. Болоня продължи да контролира темпото, а в 34-ата минута удвои преднината си след точно изпълнената дузпа от Рикардо Орсолини.

Наполи успя да върне интригата малко преди почивката, когато Джовани Ди Лоренцо се разписа след разбъркване в наказателното поле. В началото на втората част домакините стигнаха до изравняване чрез Алисон, който завърши добре организирана атака.

След почивката тимът на Антонио Конте натисна съперника си и търсеше пълен обрат, но пропусна няколко добри възможности. В заключителните минути умората си каза думата и Болоня започна да намира пространства за контраатаки.

Развръзката дойде в 91-ата минута, когато резервата Роу реализира зрелищно попадение със задна ножица, след отразен удар на вратаря. Голът се оказа решаващ и донесе трите точки на гостите.

С успеха Болоня затвърди добрата си форма срещу Наполи, докато неаполитанци пропуснаха възможност да си гарантират по-сигурна позиция в борбата за място в Шампионската лига.

#Серия А 2025/26 #ФК Болоня #ФК Наполи

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата
1
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
2
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
3
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
4
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
5
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
6
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Европейски футбол

Жирона измъкна точка в края срещу Райо Валекано след късен гол на Стуани
Жирона измъкна точка в края срещу Райо Валекано след късен гол на Стуани
Матис Тел бе герой и грешник за Тотнъм при равенството с Лийдс Матис Тел бе герой и грешник за Тотнъм при равенството с Лийдс
Чете се за: 01:37 мин.
Шаби Алонсо е сред основните цели на Челси Шаби Алонсо е сред основните цели на Челси
Чете се за: 01:40 мин.
Жозе Моуриньо с две ключови условия към Реал Мадрид Жозе Моуриньо с две ключови условия към Реал Мадрид
Чете се за: 02:07 мин.
Диего Симеоне: Елиминирахме Барселона два пъти - това е невероятно Диего Симеоне: Елиминирахме Барселона два пъти - това е невероятно
Чете се за: 01:45 мин.
Ханзи Флик уточни детайлите по новия си договор с Барселона Ханзи Флик уточни детайлите по новия си договор с Барселона
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
БНТ с 6 отличия за чиста журналистика БНТ с 6 отличия за чиста журналистика
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Велислава Петрова, външен министър: България ще бъде активен...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
БНТ 3 е категоричният избор на българските зрители за Джиро...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ