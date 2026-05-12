Болоня шокира Наполи с победен гол в добавеното време

Болоня постигна впечатляващ и драматичен успех с 3:2 като гост на Наполи в мач от Серия А, решен с късен гол в добавеното време, който попари надеждите на домакините за обрат.

Гостите започнаха по-активно и още в 10-ата минута поведоха чрез Федерико Бернардески, който завърши отлична атака с прецизен диагонален удар. Болоня продължи да контролира темпото, а в 34-ата минута удвои преднината си след точно изпълнената дузпа от Рикардо Орсолини.

Наполи успя да върне интригата малко преди почивката, когато Джовани Ди Лоренцо се разписа след разбъркване в наказателното поле. В началото на втората част домакините стигнаха до изравняване чрез Алисон, който завърши добре организирана атака.

След почивката тимът на Антонио Конте натисна съперника си и търсеше пълен обрат, но пропусна няколко добри възможности. В заключителните минути умората си каза думата и Болоня започна да намира пространства за контраатаки.

Развръзката дойде в 91-ата минута, когато резервата Роу реализира зрелищно попадение със задна ножица, след отразен удар на вратаря. Голът се оказа решаващ и донесе трите точки на гостите.

С успеха Болоня затвърди добрата си форма срещу Наполи, докато неаполитанци пропуснаха възможност да си гарантират по-сигурна позиция в борбата за място в Шампионската лига.