Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Болоня ще бъде без треньора си за следващия мач от Серия А

Спорт
Специалистът бе приет в болница.

Треньорът на Болоня Винченцо Италиано е бил приет в поликлиниката "Сант'Орсола-Малпиги" в отледелението за белодробни заболявания заради бактериална пневмония, която изисква специално леченение с антибиотици, съобщиха от клуба от Серия А.

Специалистът ще остане в болницата пет дни, съобщиха още от Болоня, което означава, че със сигурност няма да води следващия мач на тима, който е гостуване на Фиорентина в неделя.

"В момента състоянието му си подобрява бавно, ще има нова информация за здравето на треньора в следващите дни", написаха от Болоня.

