Болоня ще бъде без треньора си за следващия мач от Серия А

Треньорът на Болоня Винченцо Италиано е бил приет в поликлиниката "Сант'Орсола-Малпиги" в отледелението за белодробни заболявания заради бактериална пневмония, която изисква специално леченение с антибиотици, съобщиха от клуба от Серия А.

Специалистът ще остане в болницата пет дни, съобщиха още от Болоня, което означава, че със сигурност няма да води следващия мач на тима, който е гостуване на Фиорентина в неделя.