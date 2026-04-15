Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Чете се за: 03:30 мин.
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
Чете се за: 04:35 мин.
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Чете се за: 04:22 мин.

Борбата за честни избори: Решаваща е ролята на прокуратурата, заявиха от служебния кабинет

Светозар Костадинов
У нас
Снимка: БТА
Тази вечер в Министерския съвет премиерът Андрей Гюров и министрите на вътрешните работи и на правосъдието – Емил Дечев и Андрей Янкулов, отново обобщиха данните за борбата с купения вот. Андрей Гюров напомни, че всеки сигнал за нередности се проверява и институциите трябва да работят в синхрон. Министрите заявиха, че сега е важната работата на прокуратурата.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Борбата за честни избори не е работа на една институция. Това е отборна игра. Първата стъпка е на гражданите, втората стъпка е на МВР, третата стъпка и тя е решаваща, е на прокуратурата."

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Държа да подчертая, че МВР работи срещу всички нива на тази организирана престъпна дейност, свързана с купуването на гласове. Като пример мога да дам, че има общо 30 прокурорски преписки за срещу лица с кандидат депутатски имунитет, за който има дано, че е извършено престъпление, свързано с изборите от тяхна страна. Тук на ход сега е прокуратурата."

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: Виждате, че действията, които се изсветляват дори, днес в едно разследване на платформата "Извън ефир" относно поведението на прокуратурата, са крайно смущаващи. Незаконосъобразно поведение по отношение на разследване за ПТП, по което потенциален причинител на въпросната катастрофа е бил бивш охранител на главния прокурор Борислав Сарафов. Поискали сме информация от прокуратурата за действията, които са предприети в хода на това производство."

снимки: БТА

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
2
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
3
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
4
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
5
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в...
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
6
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Парламентарни Избори 2026

Четири дни преди изборите: Правителството с мерки за честен вот
Четири дни преди изборите: Правителството с мерки за честен вот
Дни преди вота: Редица акции в страната срещу купуването на гласове Дни преди вота: Редица акции в страната срещу купуването на гласове
Чете се за: 03:25 мин.
ЦИК: При показан или заснет вот СИК обявява бюлетината за недействителна ЦИК: При показан или заснет вот СИК обявява бюлетината за недействителна
Чете се за: 01:17 мин.
Нова акция срещу купуването на гласове: Открити са 15 000 евро и тефтер с имена Нова акция срещу купуването на гласове: Открити са 15 000 евро и тефтер с имена
Чете се за: 00:42 мин.
Георги Кандев: Двама общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове Георги Кандев: Двама общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове
Чете се за: 00:35 мин.
Акции срещу купения вот в Благоевград и Сливен Акции срещу купения вот в Благоевград и Сливен
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Борбата за честни избори: Решаваща е ролята на прокуратурата, заявиха от служебния кабинет
Борбата за честни избори: Решаваща е ролята на прокуратурата,...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска ново правителство до 7 май Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска ново правителство до 7 май
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Четири дни преди изборите: Правителството с мерки за честен вот
Чете се за: 05:15 мин.
Парламентарни Избори 2026
Войната в Близкия изток: Все по-близо до мира?
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Надвиснала опасност: Над 100 моста в страната са в критично състояние
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
