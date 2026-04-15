Борбата за честни избори: Решаваща е ролята на прокуратурата, заявиха от служебния кабинет

Тази вечер в Министерския съвет премиерът Андрей Гюров и министрите на вътрешните работи и на правосъдието – Емил Дечев и Андрей Янкулов, отново обобщиха данните за борбата с купения вот. Андрей Гюров напомни, че всеки сигнал за нередности се проверява и институциите трябва да работят в синхрон. Министрите заявиха, че сега е важната работата на прокуратурата.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Борбата за честни избори не е работа на една институция. Това е отборна игра. Първата стъпка е на гражданите, втората стъпка е на МВР, третата стъпка и тя е решаваща, е на прокуратурата."

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Държа да подчертая, че МВР работи срещу всички нива на тази организирана престъпна дейност, свързана с купуването на гласове. Като пример мога да дам, че има общо 30 прокурорски преписки за срещу лица с кандидат депутатски имунитет, за който има дано, че е извършено престъпление, свързано с изборите от тяхна страна. Тук на ход сега е прокуратурата."

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: Виждате, че действията, които се изсветляват дори, днес в едно разследване на платформата "Извън ефир" относно поведението на прокуратурата, са крайно смущаващи. Незаконосъобразно поведение по отношение на разследване за ПТП, по което потенциален причинител на въпросната катастрофа е бил бивш охранител на главния прокурор Борислав Сарафов. Поискали сме информация от прокуратурата за действията, които са предприети в хода на това производство."

