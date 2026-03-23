Борците на ЦСКА сред участниците на турнира "Дан Колов-Никола Петров"

Общо 84 български борци, сред които и тези на ЦСКА в класическия стил, за заявени за участие на турнира "Дан Колов - Никола Петров". Той ще бъде проведен в зала "Колодрума" в Пловдив тази седмица, между 25 и 28 март, а на тепиха ще излязат олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов.

Схватките са от четвъртък до събота, жребият е в сряда, 25 март. Срещите ще бъдат излъчвани на живо в ютюб канала на БФ Борба.

Борци от 24 държави ще спорят в 63-то издание на турнира "Дан Колов - Никола Петров". Освен домакинът България, покани има за състезатели от Алжир, Австрия, Белгия, Беларус, Канада, Камерун, Испания, Естония, Франция, Грузия, Ирак, Казахстан, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Русия, Сиера Леоне, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ.

Турция идва със силен състав, в който е световният шампион при класиците от 2023-а Али Ченгиз (87), както и Бурак Акбудак (82), номер 1 в света от 2022-а и континентален шампион по-късно. В свободния стил на тепиха ще излязат Сюлейман Карадениз (97), пети на олимпийските игри Токио 2020 и европейският шампион тази година. Също така Ахмед Думан (61), световен вицешампион от 2021-а и Абдулах Топрак (70), трети в света до 20 г. и втори в Европа до 23 г.

При жените южната ни съседка идва със Севал Каир (53), трета на европейското до 23 г. този сезон и Зейнеб Йетгил (53), трета в Европа през 2025-а и осма на олимпийските игри в Пари 2024.

САЩ ще бъде само с един състезател, но изключително класен - Захид Валенсия (86), който през 2025-а стана първи на "Дан Колов" и бе определен за най-добър чуждестранен борец в свободния стил. След това шампионът става номер 1 в света и на панамериканското първенство, спечели също и рейтинговия турнир Загреб оупън. Той започна тази година с бронз в Загреб.

След дълга пауза за първи път в България ще има представител на Русия, макар и само един състезател - Александър Крикуха (87 кг) при класиците.

Украйна ще се представи със силен състав и при мъжете, и при жените. В България пристига олимпийският вицешампион от Париж 2024 Парвиз Насибов (67 кг), който ще се бори при 72-килограмовите в класически стил. на тепиха ще бъде и Александър Хрущин (63), пети в света през 2025-а.

При дамите сили ще мерят Анастасия Алипиева (76), европейска шампионка от 2025-а, Надя Соколова (76), европейска шампионка до 23 г. този сезон, Ирина Прокопевюк (62), трета в света и в Европа от 2022-а. В свободния стил са заявени Владимир Кочанов (125) европейски вицешампион и втори в света до 23 г. Андрей Джелеп (61), трети в Европа, Микита Аврамов (61), пети в света до 23 г., Владислав Абрамов (57), също пети в света до 23 г.

Съставът на Полша при жените е воден от бившия селекционер Петър Касабов, който също идва с медалистки от големи първенства - Патриция Кубер (76), европейска шампионка до 23 г. , Виктория Чолудж (72), трета в Европа и осма на олимпийските игри, Каролина Доманжук (68), трата на европейското до 23 г. Алисия Войводска (62), както и Анджелина Лисяк (57) - трета в света през 2022-а и втора в Европа през 2021-а.

Съставът на белгийците е воден от бившия национал Сертел Карабаджаков (Севдалин Тодоров), носител на златния пояс "Дан Колов" от 1997 г.

Франция ще бъде представена при жените от Кумба Ларок (68 кг), трета в света и в Европа през 2023 г., както и Паолине Лакарпентиер (68), пета в света през миналия сезон. В тази категория ще излезе световната вицешампионка Юлияна Янева.

Пловдив за трети път е домакин на престижния турнир след 2013-а и 2021-а. Но за първи път схватките ще са в зала "Колодрума". Входът за зрителите е свободен.

Състав на България за "Дан Колов - Никола Петров":

класически стил:

55 кг Стефан Григоров

55 кг Альоша Илиев

55 кг Калоян Иванов

55 кг Станислав Иванов

55 кг Красимир Калоянов

60 кг Борислав Кирилов

60 кг Недялко Петров

60 кг Живко Хинков

60 кг Йордан Топалов

63 кг Николай Вичев

63 кг Кристин Петров

63 кг Християн Иванов

63 кг Божидар Лазаров

67 кг Абу-Муслим Амаев

67 кг Кристиян Миленков

67 кг Веселин Манев

67 кг Никълъс Сулев

72 кг Димитър Георгиев

72 кг Атанас Радев

77 кг Стоян Кубатов

77 кг Сергей Стоев

77 кг Алберт Доев

77 кг Азис Атанасов

77 кг Христо Валентинов

82 кг Айк Мнацаканян

82 кг Светослав Николов

82 кг Мартин Шишеков

87 кг Семен Новиков

87 кг Дейвид Димитров

87 кг Андрей Атанасов

87 кг Валентин Валентинов

87 кг Ивайло Иванов

97 кг Кирил Милов

97 кг Калоян Иванов

97 кг Радостин Василев

97 кг Дионисиос Мелехов

97 кг Николай Лазаридис

97 кг Димо Димов

97 кг Димитър Атанасов

130 кг Алан Дзабиев

130 кг Антонио Тахов

свободен стил:

57 кг Ник Дойчинов

61 кг Габриеле Кондев

61 кг Ердал Галип

61 кг Валериос Захариадис

61 кг Александър Делчев

65 кг Никола Стефанов

65 кг Мурад Илиаз

65 кг Микяй Наим

65 кг Шамил Мамедов

70 кг Христо Драгиев

74 кг Христо Ташев

74 кг Михаил Георгиев

74 кг Петър Петков

79 кг Енгин Исмаил

79 кг Иван Андонов

79 кг Валентин Илиев

79 кг Николай Момъков

86 кг Радомир Стоянов

92 кг Станислав Дамяновски

92 кг Ахмед Батаев

92 кг Сали Салиев

97 кг Шабан Топалов

97 кг Пламен Петров

97 кг Ахмед Магамаев

97 кг Андриан Вълканов

125 кг Калоян Енчев

125 кг Салих Каплан

125 кг Ален Хубулов

125 кг Георги Велев

125 кг Диан Мънев

жени:

53 кг Никол Александрова

55 кг Несрин Сюлейманова

57 кг Олга Попова

59 кг Виктория Бойнова

62 кг Биляна Дудова

62 кг Фатме Шабан

62 кг Емел Мустафова

62 кг Десислава Иванова

68 кг Юлияна Янева

72 кг Даниела Брънсарова

76 кг Ванеса Георгиева