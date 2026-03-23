БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Чете се за: 03:00 мин.
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
Чете се за: 03:15 мин.
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Чете се за: 01:27 мин.
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борците на ЦСКА сред участниците на турнира "Дан Колов-Никола Петров"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 07:10 мин.
Спорт
Запази

В това число влизат Кирил Милов и Семен Новиков.

златото среброто братислава кирил милов семен новиков завърнаха нас
Слушай новината

Общо 84 български борци, сред които и тези на ЦСКА в класическия стил, за заявени за участие на турнира "Дан Колов - Никола Петров". Той ще бъде проведен в зала "Колодрума" в Пловдив тази седмица, между 25 и 28 март, а на тепиха ще излязат олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов.

Схватките са от четвъртък до събота, жребият е в сряда, 25 март. Срещите ще бъдат излъчвани на живо в ютюб канала на БФ Борба.

Борци от 24 държави ще спорят в 63-то издание на турнира "Дан Колов - Никола Петров". Освен домакинът България, покани има за състезатели от Алжир, Австрия, Белгия, Беларус, Канада, Камерун, Испания, Естония, Франция, Грузия, Ирак, Казахстан, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Русия, Сиера Леоне, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ.

Турция идва със силен състав, в който е световният шампион при класиците от 2023-а Али Ченгиз (87), както и Бурак Акбудак (82), номер 1 в света от 2022-а и континентален шампион по-късно. В свободния стил на тепиха ще излязат Сюлейман Карадениз (97), пети на олимпийските игри Токио 2020 и европейският шампион тази година. Също така Ахмед Думан (61), световен вицешампион от 2021-а и Абдулах Топрак (70), трети в света до 20 г. и втори в Европа до 23 г.

При жените южната ни съседка идва със Севал Каир (53), трета на европейското до 23 г. този сезон и Зейнеб Йетгил (53), трета в Европа през 2025-а и осма на олимпийските игри в Пари 2024.

САЩ ще бъде само с един състезател, но изключително класен - Захид Валенсия (86), който през 2025-а стана първи на "Дан Колов" и бе определен за най-добър чуждестранен борец в свободния стил. След това шампионът става номер 1 в света и на панамериканското първенство, спечели също и рейтинговия турнир Загреб оупън. Той започна тази година с бронз в Загреб.

След дълга пауза за първи път в България ще има представител на Русия, макар и само един състезател - Александър Крикуха (87 кг) при класиците.

Украйна ще се представи със силен състав и при мъжете, и при жените. В България пристига олимпийският вицешампион от Париж 2024 Парвиз Насибов (67 кг), който ще се бори при 72-килограмовите в класически стил. на тепиха ще бъде и Александър Хрущин (63), пети в света през 2025-а.

При дамите сили ще мерят Анастасия Алипиева (76), европейска шампионка от 2025-а, Надя Соколова (76), европейска шампионка до 23 г. този сезон, Ирина Прокопевюк (62), трета в света и в Европа от 2022-а. В свободния стил са заявени Владимир Кочанов (125) европейски вицешампион и втори в света до 23 г. Андрей Джелеп (61), трети в Европа, Микита Аврамов (61), пети в света до 23 г., Владислав Абрамов (57), също пети в света до 23 г.

Съставът на Полша при жените е воден от бившия селекционер Петър Касабов, който също идва с медалистки от големи първенства - Патриция Кубер (76), европейска шампионка до 23 г. , Виктория Чолудж (72), трета в Европа и осма на олимпийските игри, Каролина Доманжук (68), трата на европейското до 23 г. Алисия Войводска (62), както и Анджелина Лисяк (57) - трета в света през 2022-а и втора в Европа през 2021-а.

Съставът на белгийците е воден от бившия национал Сертел Карабаджаков (Севдалин Тодоров), носител на златния пояс "Дан Колов" от 1997 г.

Франция ще бъде представена при жените от Кумба Ларок (68 кг), трета в света и в Европа през 2023 г., както и Паолине Лакарпентиер (68), пета в света през миналия сезон. В тази категория ще излезе световната вицешампионка Юлияна Янева.

Пловдив за трети път е домакин на престижния турнир след 2013-а и 2021-а. Но за първи път схватките ще са в зала "Колодрума". Входът за зрителите е свободен.

Състав на България за "Дан Колов - Никола Петров":

класически стил:
55 кг Стефан Григоров
55 кг Альоша Илиев
55 кг Калоян Иванов
55 кг Станислав Иванов
55 кг Красимир Калоянов
60 кг Борислав Кирилов
60 кг Недялко Петров
60 кг Живко Хинков
60 кг Йордан Топалов
63 кг Николай Вичев
63 кг Кристин Петров
63 кг Християн Иванов
63 кг Божидар Лазаров
67 кг Абу-Муслим Амаев
67 кг Кристиян Миленков
67 кг Веселин Манев
67 кг Никълъс Сулев
72 кг Димитър Георгиев
72 кг Атанас Радев
77 кг Стоян Кубатов
77 кг Сергей Стоев
77 кг Алберт Доев
77 кг Азис Атанасов
77 кг Христо Валентинов
82 кг Айк Мнацаканян
82 кг Светослав Николов
82 кг Мартин Шишеков
87 кг Семен Новиков
87 кг Дейвид Димитров
87 кг Андрей Атанасов
87 кг Валентин Валентинов
87 кг Ивайло Иванов
97 кг Кирил Милов
97 кг Калоян Иванов
97 кг Радостин Василев
97 кг Дионисиос Мелехов
97 кг Николай Лазаридис
97 кг Димо Димов
97 кг Димитър Атанасов
130 кг Алан Дзабиев
130 кг Антонио Тахов

свободен стил:
57 кг Ник Дойчинов
61 кг Габриеле Кондев
61 кг Ердал Галип
61 кг Валериос Захариадис
61 кг Александър Делчев
65 кг Никола Стефанов
65 кг Мурад Илиаз
65 кг Микяй Наим
65 кг Шамил Мамедов
70 кг Христо Драгиев
74 кг Христо Ташев
74 кг Михаил Георгиев
74 кг Петър Петков
79 кг Енгин Исмаил
79 кг Иван Андонов
79 кг Валентин Илиев
79 кг Николай Момъков
86 кг Радомир Стоянов
92 кг Станислав Дамяновски
92 кг Ахмед Батаев
92 кг Сали Салиев
97 кг Шабан Топалов
97 кг Пламен Петров
97 кг Ахмед Магамаев
97 кг Андриан Вълканов
125 кг Калоян Енчев
125 кг Салих Каплан
125 кг Ален Хубулов
125 кг Георги Велев
125 кг Диан Мънев

жени:
53 кг Никол Александрова
55 кг Несрин Сюлейманова
57 кг Олга Попова
59 кг Виктория Бойнова
62 кг Биляна Дудова
62 кг Фатме Шабан
62 кг Емел Мустафова
62 кг Десислава Иванова
68 кг Юлияна Янева
72 кг Даниела Брънсарова
76 кг Ванеса Георгиева

#Семен Новиков #Турнир по борба "Дан Колов - Никола Петров" #Кирил Милов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
4
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
5
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
6
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
5
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Други спортове

Лора Христова бе посрещната на българска земя от десетки приятели и министъра на младежта и спорта Димитър Илиев
Лора Христова бе посрещната на българска земя от десетки приятели и министъра на младежта и спорта Димитър Илиев
Осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков" ще се проведе в събота Осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков" ще се проведе в събота
Чете се за: 00:57 мин.
Кметът на Сливен Стефан Радев прие лекоатлета Христо Илиев Кметът на Сливен Стефан Радев прие лекоатлета Христо Илиев
Чете се за: 01:25 мин.
Атанас Фурнаджиев: Банско е най-близо до това да приеме състезание по биатлон Атанас Фурнаджиев: Банско е най-близо до това да приеме състезание по биатлон
Чете се за: 03:37 мин.
Малкият кристален глобус в слалома все още търси своя притежател Малкият кристален глобус в слалома все още търси своя притежател
Чете се за: 00:42 мин.
Гледайте по БНТ 3 гигантския слалом в Лилехамер, който ще реши ребуса в дисциплината Гледайте по БНТ 3 гигантския слалом в Лилехамер, който ще реши ребуса в дисциплината
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток,...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ) Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Микробус се удари в тир на АМ "Тракия", има загинал Микробус се удари в тир на АМ "Тракия", има загинал
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ