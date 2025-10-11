Борислав Гуцанов: Догодина да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им

Това, което ми се иска е догодина да бъде годината на младите семейства и да направим така, че да увеличим доходите именно на младите семейства, тях да ги подпомогнем - това коментира за БНТ социалният министър Борислав Гуцанов.

Борислав Гуцанов - министър на труда и социалната политика: "Не може да имаме демографска криза, която е виснала на врата ни като Дамоклиев меч и ние да не си даваме сметка, че трябва да се справим с нея. Тя оказва своето влияние за бъдещето на страната ни. Тя оказва влияние за икономиката."

Гуцанов обеща, че ще направят всичко възможно, за да има средства в бюджета: