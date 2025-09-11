Борислав Гуцанов: Трябва да подкрепяме различните деца

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов даде пълна подкрепа на спортистите и организаторите на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което ще се проведе през месец юни 2026 г. в България.

Спортисти от цял свят със Синдром на Даун ще се съберат в София, а страната за първи път е домакин на събитие от подобен мащаб.

"Министерството на труда и социалната политика (МТСП) от години подкрепя Федерация Адаптирана физическа активност - България. Ако трябва на някого да благодарим, това е първо на децата, които прославят България, и на Федерацията и на двигателя всичко това да се случи в България – нейния председател Слав Петков", заяви министър Гуцанов на пресконференция в БТА.

Той беше категоричен, че пътят за интеграция на всички хора със специални потребности е именно включването им в обществото.

„Правилната грижа е тяхната адаптация. Те са различни, но имат много качества. На много места те ни превъзхождат, трябва да се отворим повече към тях", заяви министър Гуцанов.

Политикът благодари на всички, които подкрепят каузата на спортистите с Даун - Невяна Владинова, Красимир Дунев, Криско, Карлос Насар, Григор Димитров и много други.

"Без такива имена няма как да привлечем хората за нея. Въпросът е различните деца да се чувстват част от обществото", каза Гуцанов.

Министърът заяви, че държавата е извървяла дълъг път за тяхната подкрепа и резултатите се виждат.

"Има скок в начина на мислене по отношение на тяхното приемане", допълни Гуцанов.

Председателят на Федерация Адаптирана физическа активност - България Слав Петков специално благодари на МТСП за дългогодишната подкрепа.

"Без вас нямаше да успеем да стигнем до тук", заяви той и припомни, че Федерацията е започнала своята дейност като Дневен център за деца с увреждания.

Чрез свои програми и проекти МТСП е подкрепило развитието на Федерацията с над 700 000 лева общо за 10 години.