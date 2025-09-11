БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислав Гуцанов: Трябва да подкрепяме различните деца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Министърът на труда и социалната политика благодари на всички, които подкрепят каузата на спортистите със Синдром на Даун - Невяна Владинова, Красимир Дунев, Карлос Насар, Григор Димитров и много други.

Борислав Гуцанов
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов даде пълна подкрепа на спортистите и организаторите на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което ще се проведе през месец юни 2026 г. в България.

Спортисти от цял свят със Синдром на Даун ще се съберат в София, а страната за първи път е домакин на събитие от подобен мащаб.

"Министерството на труда и социалната политика (МТСП) от години подкрепя Федерация Адаптирана физическа активност - България. Ако трябва на някого да благодарим, това е първо на децата, които прославят България, и на Федерацията и на двигателя всичко това да се случи в България – нейния председател Слав Петков", заяви министър Гуцанов на пресконференция в БТА.

Той беше категоричен, че пътят за интеграция на всички хора със специални потребности е именно включването им в обществото.

„Правилната грижа е тяхната адаптация. Те са различни, но имат много качества. На много места те ни превъзхождат, трябва да се отворим повече към тях", заяви министър Гуцанов.

Политикът благодари на всички, които подкрепят каузата на спортистите с Даун - Невяна Владинова, Красимир Дунев, Криско, Карлос Насар, Григор Димитров и много други.

"Без такива имена няма как да привлечем хората за нея. Въпросът е различните деца да се чувстват част от обществото", каза Гуцанов.

Министърът заяви, че държавата е извървяла дълъг път за тяхната подкрепа и резултатите се виждат.

"Има скок в начина на мислене по отношение на тяхното приемане", допълни Гуцанов.

Председателят на Федерация Адаптирана физическа активност - България Слав Петков специално благодари на МТСП за дългогодишната подкрепа.

"Без вас нямаше да успеем да стигнем до тук", заяви той и припомни, че Федерацията е започнала своята дейност като Дневен център за деца с увреждания.

Чрез свои програми и проекти МТСП е подкрепило развитието на Федерацията с над 700 000 лева общо за 10 години.

Свързани статии:

Около 500 спортисти ще участват на световния шампионат за атлети със Синдром на Даун в София
Около 500 спортисти ще участват на световния шампионат за атлети със Синдром на Даун в София
Надпреварата ще се състои от 13 до 19 юни.
Чете се за: 04:55 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
1
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
2
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
5
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Други спортове

С колело по вулкана Етна: Незрящият Виктор Асенов ще направи опит за нов Еверестинг
С колело по вулкана Етна: Незрящият Виктор Асенов ще направи опит за нов Еверестинг
Слав Петков: Необходимо е за България да може да покаже възможностите на тези младежите със Синдром на Даун Слав Петков: Необходимо е за България да може да покаже възможностите на тези младежите със Синдром на Даун
Чете се за: 02:45 мин.
Юсейн Болт смята, че би бягал 100 м за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове" Юсейн Болт смята, че би бягал 100 м за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове"
Чете се за: 02:12 мин.
Около 500 спортисти ще участват на световния шампионат за атлети със Синдром на Даун в София Около 500 спортисти ще участват на световния шампионат за атлети със Синдром на Даун в София
Чете се за: 04:55 мин.
Спортни новини 11.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 11.09.2025 г., 12:25 ч.
Високи температури променят програмата на световния шампионат по лека атлетика Високи температури променят програмата на световния шампионат по лека атлетика
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след инцидента с руските дронове в Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк,...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ