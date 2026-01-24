Борислав Спасов с трета титла на Витоаша зимен фест

Борислав Спасов триумфира в екстремните спускания с колела върху сняг по време на състоялия се днес край хижа Алеко Витоша зимен фест. Това беше трета победа за шампиона в суператрактивните надпревари, а при по-младите златото беше за Ани Димитрова при девойките и Калоян Димов при юношите.



Фондация "София - европейска столица на спорта" организира с помощта на партньори за 11-и пореден път спортния празник, посветен на Световния ден на снега под мотото "Открий, забавлявай се, изживей". В планината се състояха още индивидуално състезание от държавния календар по ски-алпинизъм, паралелен слалом и редица забавни надпревари с викторини и награди, като близо хиляда деца и младежи се включиха в многото активности.



Най-много овации събраха "сноубайк деулите" или спусканията с директни елиминации с колела върху сняг. Атракцията се засилваше от специално изграденото трасе в Сноупарка на Меча поляна, включващо 3 виража, няколко бабуни и впечатляващ скок преди последните метри. Екстремните спускания можеха да се наблюдават от лифта "Витошко лале 1". Уникалният за България "сноубайк" е сред най-новите дисциплини в колоезденето.



В откритата индивидуална надпревара от Държавния календар по ски-алпинизъм най-бързи бяха Марина Анастасова (Тренелариум София) и Хаби Горо от Босна и Херцеговина. На специално оформения до хижата учебен полигон специалистите Надежда Ангелова и Калин Костов демонстрираха действия и екипировка за лавинна обстановка.



Организатори на Витоша зимен фест, наред с Фондация "София - европейска столица на спорта" и Столична Община, са Българска федерация по ски, Витоша ски АД, Консепт криейтив, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил, Сдружение на "Витошки ски и сноуборд училища и клубове".