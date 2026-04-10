Борислава Христова и Атинайкос взеха среброто в баскетболния турнир Еврокъп

Националката Борислава Христова и нейният гръцки тим Атинайкос победиха турския Мерсин със 77:75 като гости във втория мач от финалния плейоф в баскетболния турнир Еврокъп при жените, но не успяха да спечелят титлата заради загубата си с по-голяма разлика в първия двубой.

Мерсин ликува с трофея след 159:157, а загубата от Атинайкос бе и първа за турския отбор през сезона.

Христова не получи много игрово време, като за две минути и половина на терена реализира 2 точки и 1 борба.

На почивката Атинайкос водеше с 43:38, а в края на трета част имаше равенство 61:61.

За най-полезна състезателка във финалния плейоф бе определена Кенеди Бърк от Мерсин, която завърши със 17 точки и 7 борби във втората среща и средно 21 точки и 8 борби в двата мача.

Гръцкият състав се целеше във втори трофей от турнира, след този през сезон 2009/2010, но не успя да преодолее турския си опонент, който е и двукратен финалист в Евролига.