БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислава Христова и Атинайкос взеха среброто в баскетболния турнир Еврокъп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Мерсин ликува с трофея, макар да загуби втория мач от финалния плейоф.

борислава христова атинайкос взеха среброто баскетболния турнир еврокъп
Слушай новината

Националката Борислава Христова и нейният гръцки тим Атинайкос победиха турския Мерсин със 77:75 като гости във втория мач от финалния плейоф в баскетболния турнир Еврокъп при жените, но не успяха да спечелят титлата заради загубата си с по-голяма разлика в първия двубой.

Мерсин ликува с трофея след 159:157, а загубата от Атинайкос бе и първа за турския отбор през сезона.

Христова не получи много игрово време, като за две минути и половина на терена реализира 2 точки и 1 борба.

На почивката Атинайкос водеше с 43:38, а в края на трета част имаше равенство 61:61.

За най-полезна състезателка във финалния плейоф бе определена Кенеди Бърк от Мерсин, която завърши със 17 точки и 7 борби във втората среща и средно 21 точки и 8 борби в двата мача.

Гръцкият състав се целеше във втори трофей от турнира, след този през сезон 2009/2010, но не успя да преодолее турския си опонент, който е и двукратен финалист в Евролига.

#БК Атинайкос #Борислава Христова, баскетбол #Борислава Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Още от: Европейски баскетбол

Александър Везенков: Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола
Александър Везенков: Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола
Везенков и Олимпиакос ликуват срещу Апоел в София (ВИДЕО) Везенков и Олимпиакос ликуват срещу Апоел в София (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.
Иван Алипиев и Римини с ценна победа в Италия Иван Алипиев и Римини с ценна победа в Италия
Чете се за: 00:55 мин.
Анадолу Ефес излъга Партизан в Евролигата Анадолу Ефес излъга Партизан в Евролигата
Чете се за: 02:05 мин.
Везенков: Ще бъда на линия за националния отбор, ако съм здрав Везенков: Ще бъда на линия за националния отбор, ако съм здрав
Чете се за: 01:40 мин.
Александър Везенков: Ще се чувствам като у дома си Александър Везенков: Ще се чувствам като у дома си
Чете се за: 05:05 мин.

Водещи новини

Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Преди преговорите в Исламабад: Тръмп предупреди Иран за таксите за Ормузкия проток Преди преговорите в Исламабад: Тръмп предупреди Иран за таксите за Ормузкия проток
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
В първия почивен ден: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От 10 до 13 април няма да работят синята и зелената зона в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Облачно и дъждовно време в петък и събота
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ