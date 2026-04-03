Борислава Христова и Атинайкос загубиха първия финал в Еврокъп

Българката с ограничен принос при домакинското поражение срещу Мерсин

Българската националка Борислава Христова и нейният клубен тим Атинайкос отстъпиха с 80:85 срещу турския Мерсин в първия мач от финалната серия в турнира Еврокъп при жените.

Двубоят в Атина започна трудно за домакините, които изостанаха с 16:29 още след първата четвърт. До почивката Атинайкос успя да намали пасива си до 42:48, но гостите задържаха контрола и в третата част, приключила при 71:62.

В последната четвърт гръцкият тим на няколко пъти се доближи на само две точки разлика, но не успя да осъществи пълен обрат.

Борислава Христова записа 5 точки, 3 борби и 1 асистенция за 24 минути на паркета.

Най-резултатна за победителките от Мерсин беше Кенеди Бърк с 25 точки и 9 борби.

Реваншът от финалната серия ще се проведе на 9 април в Турция, където Атинайкос ще търси обрат и шанс за трофея.

#БК Атинайкос #Борислава Христова, баскетбол

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Апоел разочарова Панатинайкос след късен щурм в София (ВИДЕО)
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
