Борислава Христова и Атинайкос загубиха първия финал в Еврокъп

Българската националка Борислава Христова и нейният клубен тим Атинайкос отстъпиха с 80:85 срещу турския Мерсин в първия мач от финалната серия в турнира Еврокъп при жените.

Двубоят в Атина започна трудно за домакините, които изостанаха с 16:29 още след първата четвърт. До почивката Атинайкос успя да намали пасива си до 42:48, но гостите задържаха контрола и в третата част, приключила при 71:62.

В последната четвърт гръцкият тим на няколко пъти се доближи на само две точки разлика, но не успя да осъществи пълен обрат.

Борислава Христова записа 5 точки, 3 борби и 1 асистенция за 24 минути на паркета.

Най-резултатна за победителките от Мерсин беше Кенеди Бърк с 25 точки и 9 борби.

Реваншът от финалната серия ще се проведе на 9 април в Турция, където Атинайкос ще търси обрат и шанс за трофея.