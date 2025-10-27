БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Борислава Христова и Атинайкос записаха трета поредна победа в елита на Гърция

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Българската националка регистрира 7 точки, 5 борби и 6 асистенции за 13 минути в игра.

Борислава Христова и Атинайкос записаха трета поредна победа в елита на Гърция
Борислава Христова и Атинайкос постигнаха трети пореден успех в елита на Гърция. Българката и нейните съотборнички бяха категорични срещу Аминтас със 79:55 в мач от четвъртия кръг на женското баскетболно първенство.

Христова се включи от резервната скамейка и записа 13 минути игра. За това време българската националка регистрира 7 точки, 5 борби и 6 асистенции. При стрелбата си крилото бе 2/5 от близка дистанция и 1/3 зад дъгата.

Гостите овладяха инициативата още през първото полувреме и след неговия край се изстреляха при 44:27. Второто не бе по-различно, а участникът от Еврокъп продължи в същия дух и до края не допусна никакъв срив.

Морган Бърч приключи с 15 точки за победителките.

Баскетболистките на Стела Калциду имат на сметката си 3 победи и една загуба.

На 1 ноември (събота) Христова и компания ще приемат Пансерайкос.

