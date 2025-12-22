Борислава Съйкова: Победата означава много повече, отколкото индивидуалните награди

Волейболистката на Марица (Пловдив) Борислава Съйкова бе избрана за най-полезен играч във финала на турнира за Купата на България, който „жълто-сините“ спечелиха с 3:0 гейма срещу Левски и по този начин завоюваха своя 11-и трофей от надпреварата в клубната си история.

„Удовлетворена съм от резултата. Искам да честитя на всички фенове на Марица и да благодаря за подкрепата на всеки един, който дойде да ни подкрепи“, заяви Съйкова пред клубната медия след финала.

Тя завърши като втората най-резултатна състезателка във финалния мач с 14 точки, като записа 2 аса и 5 успешни блокади и така грабна призна за най-полезен състезател в битката за трофея.