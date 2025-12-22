БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борислава Съйкова: Победата означава много повече, отколкото индивидуалните награди

от БНТ
Волейболните шампионки излизат в заслужена почивка.

Борислава Съйкова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Волейболистката на Марица (Пловдив) Борислава Съйкова бе избрана за най-полезен играч във финала на турнира за Купата на България, който „жълто-сините“ спечелиха с 3:0 гейма срещу Левски и по този начин завоюваха своя 11-и трофей от надпреварата в клубната си история.

„Удовлетворена съм от резултата. Искам да честитя на всички фенове на Марица и да благодаря за подкрепата на всеки един, който дойде да ни подкрепи“, заяви Съйкова пред клубната медия след финала.

Тя завърши като втората най-резултатна състезателка във финалния мач с 14 точки, като записа 2 аса и 5 успешни блокади и така грабна призна за най-полезен състезател в битката за трофея.

„Победата означава много повече, отколкото индивидуалните награди. Наградата е признание за добре свършената работа. Сега имаме няколко дни заслужена почивка и след това започваме подготовка за мача срещу Льовалоа Пари Сен Клу на 7-ми януари, който е много важен за нас“, каза още състезателката на Марица.

