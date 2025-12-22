БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Старши треньорът на Марица Пд: Много съм горд с представянето на отбора, израстваме заедно и това е най-важното

Спорт
Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази удовлетворение след спечелената Купа на България по волейбол за жени. Той даде интервю пред клубната медия след триумфа в турнира. Във финала "жълто-сините" постигнаха категорична победа с 3:0 гейма срещу Левски в столичната зала "Христо Ботев" и така завоюваха 11-а Купа на страната в своята история.

“Много съм щастлив, че отново успяхме да спечелим Купата на България. Радвам се най-вече за отбора. Изключително важно е, че съумяваме да играем като колектив и за мен това е от голямо значение. Това е третия трофей, който печелим, откакто съм тук. Разбира се, надявам се в края на сезона да триумфираме и с титлата в първенството. Момичетата и целият щаб свършихме страхотна работа”, заяви Ершимшек.

“Много съм горд с представянето на целия отбор. Показахме точно това, което се изискваше и направихме всичко перфектно. Като треньор – аз се опитвам да свърша моята работа по най-добрия възможен начин. Вярвам в тези състезателки. Работим здраво всеки ден, затова момичетата заслужиха този успех. Израстваме заедно и това е най-важното”, допълни наставникът на шампионките.

Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
На финала пловдивчанки се наложиха с 3:0 гейма над Левски.
# Ахметджан Ершимшек #ВК Марица Пд #ВК Марица (Пловдив)

