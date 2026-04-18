Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Борнемут удари Нюкасъл в края и запази мечтите си за Европа

Късен гол на Адриен Трюфер донесе успеха с 2:1, "свраките“ продължават да губят точки в решаващи моменти

Борнемут удари Нюкасъл в края и запази мечтите си за Европа
Нюкасъл допусна нов болезнен удар по амбициите си за европейско участие, след като загуби с 1:2 у дома от Борнемут в среща от Висшата лига.

Гостите бяха по-активният отбор през първото полувреме и закономерно поведоха в резултата малко след изминаването на половин час игра. Маркъс Таверниер се разписа отблизо след подаване на Раян, давайки аванс на "черешките“.

Борнемут можеше бързо да удвои преднината си, но пропуск на Еванилсон запази интригата. От своя страна домакините трудно намираха ритъм и разчитаха на отделни ситуации пред вратата на съперника.

След почивката Бруно Гимараеш се завърна в игра и даде импулс на Нюкасъл. Именно след негова намеса се стигна до изравняването, като Уил Осула реализира, а попадението бе зачетено след намеса на ВАР.

Радостта на домакините обаче бе кратка. В 85-ата минута Адриен Трюфер се включи отлично в атака и донесе победата на Борнемут, реализирайки отблизо след разбъркване в наказателното поле.

До края Нюкасъл опита да стигне поне до точка, но силни изяви на вратаря Джордже Петрович запазиха успеха на гостите.

Така Борнемут удължи серията си без загуба на 13 мача и се изкачи до осмото място, изравнявайки се по точки с Челси и Брентфорд. Нюкасъл остава на 14-а позиция и все по-сериозно изостава от битката за европейските турнири.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
2
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
В събота ще има дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици
3
В събота ще има дъждовна облачност, с краткотрайни, временно...
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
4
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове
5
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
6
В Лудогорец останаха недоволни от програмата

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Лориен сломи Марсилия и си осигури оставането в Лига 1
Лориен сломи Марсилия и си осигури оставането в Лига 1
Гьозтепе изпусна победата в края след спорна дузпа срещу Коджаелиспор
Илия Груев се появи от пейката при важен успех на Лийдс, Уулвърхямптън е пред изпадане
С две дузпи Хофенхайм матира Борусия Дортмунд
Масимилиано Алегри отхвърли националния отбор на Италия, остава верен на Милан
Игор Тиаго: Лудогорец ме изгради като футболист
Иран отново затвори Ормузкия проток
Иран отново затвори Ормузкия проток
Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100%
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Изборите в Турция: В Истанбул ще се гласува само в 7 секции
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия"...
