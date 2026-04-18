Борнемут удари Нюкасъл в края и запази мечтите си за Европа

Нюкасъл допусна нов болезнен удар по амбициите си за европейско участие, след като загуби с 1:2 у дома от Борнемут в среща от Висшата лига.

Гостите бяха по-активният отбор през първото полувреме и закономерно поведоха в резултата малко след изминаването на половин час игра. Маркъс Таверниер се разписа отблизо след подаване на Раян, давайки аванс на "черешките“.

Борнемут можеше бързо да удвои преднината си, но пропуск на Еванилсон запази интригата. От своя страна домакините трудно намираха ритъм и разчитаха на отделни ситуации пред вратата на съперника.

След почивката Бруно Гимараеш се завърна в игра и даде импулс на Нюкасъл. Именно след негова намеса се стигна до изравняването, като Уил Осула реализира, а попадението бе зачетено след намеса на ВАР.

Радостта на домакините обаче бе кратка. В 85-ата минута Адриен Трюфер се включи отлично в атака и донесе победата на Борнемут, реализирайки отблизо след разбъркване в наказателното поле.

До края Нюкасъл опита да стигне поне до точка, но силни изяви на вратаря Джордже Петрович запазиха успеха на гостите.

Така Борнемут удължи серията си без загуба на 13 мача и се изкачи до осмото място, изравнявайки се по точки с Челси и Брентфорд. Нюкасъл остава на 14-а позиция и все по-сериозно изостава от битката за европейските турнири.