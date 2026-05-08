Борусия Дортмунд официално се раздели със Себастиан Кел

Борусия Дортмунд и бившият спортен директор на клуба Себастиан Кел постигнаха окончателно споразумение за прекратяване на договора между двете страни, съобщават медиите в Германия.

Контрактът на 46-годишния специалист първоначално беше до 2027 година, но още на 22 март двете страни се разделиха по взаимно съгласие. С това приключи 24-годишната връзка на Кел с клуба, в която той бе част както от отбора като футболист, така и от ръководството.

Междувременно на поста спортен директор в Дортмунд вече бе назначен Оле Бук, с което бе финализирана промяната в техническото управление на клуба.

Според информации в германските медии, договорката между двете страни включва изплащане на компенсация, като Кел ще получи обезщетение в размер на около 1,5 милиона евро. Споразумението урежда всички финансови и правни въпроси, позволявайки на бившия капитан на „жълто-черните“ да продължи професионалния си път.

Очаква се Себастиан Кел да получи официално сбогуване от феновете по време на последния домакински мач за сезона срещу Айнтрахт Франкфурт.