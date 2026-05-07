Леон Горецка е все по-близо до трансфер в Милан

Полузащитникът на Байерн Мюнхен Леон Горецка е близо до трансфер в Милан, съобщава журналиста от ESPN Хавиер Родригес Паскуал.

Италианският гранд е на финалната права по привличането на германския национал, чийто договор с баварците изтича в края на сезона. Още през януари от клуба потвърдиха, че халфът ще напусне след изтичането на контракта си.

Горецка премина в Байерн през 2018 година от Шалке 04 и се утвърди като ключова фигура в състава през последните сезони.

През настоящата кампания 30-годишният футболист е записал 45 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола и е направил 4 асистенции.

Очаква се в следващите дни трансферът да бъде финализиран, като Милан цели да подсили халфовата си линия с опитен и доказан играч преди новия сезон.