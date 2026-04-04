Борусия Дортмунд отчая Щутгарт с два късни гола

Чете се за: 01:12 мин.
Четири поред за "жълто-черните" в Бундеслигата.

Борусия Дортмунд постигна четвърти пореден успех в Бундеслигата. Футболистите на Нико Ковач стигнаха до победата при гостуването си на Щутгарт след 2:0 в мач от 28-ия кръг.

„Жълто-черните“ вече водят с девет точки на днешния си съперник в надпреварата за второто място, а до края на сезона остават едва шест кръга.

Дортмунд владееше по-малко топката и имаше по-малко удари от Щутгарт, но превърна два от трите точни в голове. Първият гол падна в четвъртата минута на добавеното време, когато Карим Адейеми получи топката след рикошет и бе точен за 1:0. Гостите вкараха отново две минути по-късно, когато Юлиан Брандт получи пас от Фабио Силва и оформи крайния резултат.

Поражението спря серия от две победи на Щутгарт, който има три точки аванс срещу намиращия се временно извън местата за Шампионската лига Хофенхайм.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Футбол

Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома
Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома
Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп
Чете се за: 00:25 мин.
Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем
Чете се за: 02:05 мин.
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Селта Виго обърна Валенсия в зрелищен мач Селта Виго обърна Валенсия в зрелищен мач
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
