Борусия Дортмунд отчая Щутгарт с два късни гола

Борусия Дортмунд постигна четвърти пореден успех в Бундеслигата. Футболистите на Нико Ковач стигнаха до победата при гостуването си на Щутгарт след 2:0 в мач от 28-ия кръг.

„Жълто-черните“ вече водят с девет точки на днешния си съперник в надпреварата за второто място, а до края на сезона остават едва шест кръга.

Дортмунд владееше по-малко топката и имаше по-малко удари от Щутгарт, но превърна два от трите точни в голове. Първият гол падна в четвъртата минута на добавеното време, когато Карим Адейеми получи топката след рикошет и бе точен за 1:0. Гостите вкараха отново две минути по-късно, когато Юлиан Брандт получи пас от Фабио Силва и оформи крайния резултат.

Поражението спря серия от две победи на Щутгарт, който има три точки аванс срещу намиращия се временно извън местата за Шампионската лига Хофенхайм.