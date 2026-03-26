Бостън прекъсна серията на Оклахома, Йокич с поредно историческо постижение в НБА

Отборът на Бостън Селтикс прекъсна победната серия на Оклахома Сити Тъндър след успех със 119:109 в дербито на нощта в НБА. Джейлън Браун бе най-резултатен с 31 точки, а Джейсън Тейтъм добави дабъл-дабъл за успеха, въпреки че домакините изоставаха с 13 точки в началото.

В друг от водещите мачове Денвър Нъгетс победи Далас Маверикс със 142:135, а Никола Йокич записа впечатляващ трипъл-дабъл - 23 точки, 21 борби и 19 асистенции, като достигна и границата от 6000 асистенции в кариерата си, което отличи поставен рекорд за център в лигата.

Лос Анджелис Лейкърс надви Индиана Пейсърс със 137:130 след силен мач на Лука Дончич, който реализира 43 точки, докато Леброн Джеймс бе близо до трипъл-дабъл.

Филаделфия 76ърс постигна убедителна победа над Чикаго Булс със 157:137, като Джоел Ембийд се завърна с 35 точки.

След продължения Минесота Тимбъруулвс се наложи над Хюстън Рокетс със 110:108, а Атланта Хоукс спечели с 130:129 срещу Детройт Пистънс.

В останалите срещи от нощта Сан Антонио Спърс победи Мемфис Гризлис, Маями Хийт се наложи над Кливланд Кавалиърс, Вашингтон Уизардс надви Юта Джаз, а Портланд Трейл Блейзърс победи Милуоки Бъкс.

Голдън Стейт Уориърс се наложи над Бруклин Нетс, докато Лос Анджелис Клипърс спечели срещу Торонто Раптърс.

Нощта в НБА предложи резултатни мачове и силни индивидуални изяви, като борбата за плейофите навлиза в решителната си фаза.