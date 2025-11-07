БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ботев Пловдив повишава нивото на сигурност на "Колежа"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
Спорт
Запази

На всички домакински срещи над 250 камери ще следят за сигурността преди, по време и след мачовете на „канарчетата“.

стадион
Снимка: Facebook: Botev Plovdiv
Слушай новината

Ръководството на Ботев (Пловдив) обяви, че повишава нивото на сигурност на стадион „Христо Ботев“.

На всички домакински срещи над 250 камери ще следят за сигурността преди, по време и след мачовете на „канарчетата“.

30 от камерите са с лицево разпознаване, а за по-висока сигурност два дрона ще следят за нарушители.

"ПФК Ботев Пловдив напълно вярва на своите привърженици и ги призовава да не се поддават на провокации от трети лица", написаха от клуба.

#ПФК Ботев Пловдив #стадион "Христо Ботев"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Български футбол

Икономическа полиция ще спира феновете с фалшиви билети за Вечното дерби
Икономическа полиция ще спира феновете с фалшиви билети за Вечното дерби
Първа лига: Спартак Варна - Септември 1:2 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Септември 1:2 (ГАЛЕРИЯ)
Левски мести мобилния си магазин на стадион "Васил Левски" за Вечното дерби Левски мести мобилния си магазин на стадион "Васил Левски" за Вечното дерби
Чете се за: 00:52 мин.
2000 полицаи ще охраняват Вечното дерби 2000 полицаи ще охраняват Вечното дерби
Чете се за: 01:47 мин.
Александър Димитров обяви групата за квалификациите с Турция и Грузия Александър Димитров обяви групата за квалификациите с Турция и Грузия
Чете се за: 02:10 мин.
Хулио Веласкес: Ще се борим до последната капчица пот Хулио Веласкес: Ще се борим до последната капчица пот
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ