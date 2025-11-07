Ботев Пловдив повишава нивото на сигурност на "Колежа"

Ръководството на Ботев (Пловдив) обяви, че повишава нивото на сигурност на стадион „Христо Ботев“.

На всички домакински срещи над 250 камери ще следят за сигурността преди, по време и след мачовете на „канарчетата“.

30 от камерите са с лицево разпознаване, а за по-висока сигурност два дрона ще следят за нарушители.