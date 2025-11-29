Ботев с първа победа под ръководството на Димитър Димитров

Ботев Пловдив постигна ценна победа с 2:1 над Черно море в мач от 17-ия кръг на Първа лига, като успехът бе първи за новия наставник на „канарчетата“ Димитър Димитров-Херо. За пловдивчани точни бяха Франклин Маскоте и Лукас Арауджо, докато за гостите отбеляза Васил Панайотов.

Домакините започнаха силно и още в 10-ата минута поведоха. След добра комбинация между Тодор Неделев и Никола Илиев топката беше центрирана към Маскоте, който с глава изпревари Живко Атанасов и откри резултата. Черно море реагира бързо с шанс за Берк Бейхан, но Даниел Наумов спаси.

В 16-ата минута Николай Минков пропусна да удвои преднината след отличен пробив, но стражът Кристиан Томов се намеси. Постепенно играта стана по-борбена, а варненци имаха претенции за дузпа в 39-ата минута, когато удар на Селсо Сидни срещна ръката на Ивайло Видев, но съдията Мариян Гребенчарски остави играта да продължи. В добавеното време Асен Чандъров се озова в отлична позиция, но Наумов отново спаси.

В началото на второто полувреме Черно море пропусна да изравни след индивидуален пробив на Георги Лазаров. Вместо това Ботев увеличи аванса си в 69-ата минута чрез резервата Лукас Арауджо, който се разписа секунди след влизането си в игра след подаване на Око-Флекс — първият му гол от 2022 година.

Гостите се върнаха в мача в 77-ата минута, когато Васил Панайотов завърши добра атака след асистенция на Чандъров.

В добавеното време Око-Флекс отбеляза трети гол за Ботев, но попадението бе отменено след преглед с ВАР заради игра с ръка на Димитър Митков при началото на атаката.



Първа лига: Ботев (Пловдив) - Черно море (ГАЛЕРИЯ)