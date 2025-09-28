Ботев Враца потегли успешно под ръководството на Тодор Симов

Ботев (Враца) победи Арда с 2:0 в мач от десетия кръг на шампионата в Първа лига. Заради ремонт на тревното покритие на стадион „Арена Арда“ за трети пореден двубой отборът от Кърджали домакинства в Стара Загора. Срещата бе дебютна за треньора Тодор Симов начело на врачани.

В 13-ата минута Аймен Суда стреля от дистанция и насочи топката в горния десен ъгъл, но Анатоли Господинов изби в корнер. Радослав Цонев центрира от ъгловия удар и Младен Стоев откри резултата след удар с глава – 0:1.

В следващите минути символичните домакини притиснаха своя съперник и бяха по-активни в предни позиции, но голяма част от отправените изстрели бяха блокирани от играчите на гостите. В 37-ата минута Светослав Ковачев намери с отличен пас Ивелин Попов, който бе непокрит в наказателното поле на съперника и веднага шутира, но Димитър Евтимов спаси, а това бе последната по-опасна ситуация през първото полувреме.

Първите 90 секунди от втората част бяха вихрени и поднесоха три сериозни възможности като в крайна сметка Ботев (Враца) удвои своята преднина.

В първата минута след подновяване на играта първо Лъчезар Котев изведе Светослав Ковачев в наказателното поле. Халфът финтира бранител и стреля по земя, но Димитър Евтимов изби в ъглов удар. След неговото изпълнение стражът на гостите отново се намеси след удар на Атанас Кабов.

В ответната атака Мартин Петков се възползва от грешка в отбраната на съперника и реализира с удар в далечния ъгъл за 2:0 в полза на Ботев.

Ивелин Попов центрира от корнер в 75-ата минута, а влезлият като резерва Бирсент Карагарен стреля с глава в далечния ъгъл. Нова блестяща намеса на Евтимов обаче предотврати попадение в неговата врата.

По този начин Ботев (Враца) се изкачи на 6-о място в класирането с актив от 14 точки, а след втора поредна загуба Арда остана на 11-а позиция с 9 пункта.

В следващия кръг на Първа лига Арда ще гостува на Добруджа, а двубоят е насрочен за 5 октомври от 15:00 часа. В същия ден, но от 17:30 часа, Ботев (Враца) приема Ботев (Пловдив).