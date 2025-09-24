БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Саръбоюков спечели приз за "Изгряваща звезда" за 2025 г. на Балканите

Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Церемонията по награждаването ще се състои на 3 октомври в Птуй (Словения).

Димитър Карамфилов, Божидар Саръбоюков
Снимка: startphoto.bg
Българинът Божидар Саръбоюков и сръбкинята Ангелина Топич заслужиха приза "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ). Това съобщиха от гръцката лекоатлетическа федерация, която е един от 22-а члена на централата.

За крайното подреждане в класацията за приключилия сезон се взимат четирите най-добри представяния на отделните лекоатлети на световните първенства на открито и на закрито, на европейското първенство в зала, европейското отборно първенство, както и Балканиадите на открито и в зала в отделните възрастови групи.

21-годишният Саръбоюков стана европейски първенец в зала на скок дължина при мъжете в Апелдоорн, спечели сребро на континенталния шампионат за младежи до 23 години в Берген, триумфира на Балканиадата в зала в Белград и завърши втори на на балканския шампионат във Волос.

20-годишната Топич взе бронзов медал в скока на височина на световния шампионат при жените в Токио, сребро в Апелдоорн, стана европейска шампионка до 23 години в Берген и балканска шампионка на открито във Волос.

Състезателите на овчарски скок Емануил Каралис (Гърция) и Тина Шутей (Словения) спечелиха големите награди - атлет и атлетка на годината.

Каралис триумфира, след като стана световен вицешампион на открито в Токио и в зала в Нанджин, европейски първенец на закрито в Апелдоорн, както и балкански шампион на открито във Волос, с което си осигури първото място в класацията при мъжете.

Най-добра при жените е Шутей, която взе бронз в Токио, сребро в Нанджин и Апелдоорн, като спечели в своята дисциплина на европейското отборно първенство в група Б.

Церемонията по награждаването ще се състои на 3 октомври в Птуй (Словения).

