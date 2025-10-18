БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божил Колев представи автобиографичната си книга в Добрич

Книгата "От черно море и ЦСКА до световния футбол" събра фенове от клуба на "армейците" в добруджанския град.

Божил Колев представи автобиографичната си книга в Добрич
Снимка: БТА
Слушай новината

Легендата на варненския и български футбол Божил Колев представи автобиографичната си книга „От Черно море и ЦСКА до световния футбол“ в Регионална библиотека “Дора Габе” в Добрич. Срещата събра фенове от клуба на ЦСКА в добруджанския град.

Колев разказа, че от много малък е започнал да играе в детския отбор на “Черно море”. Детството си той определи като много трудно. Божил Колев разказа, че идеята за написването на неговата книга дошла по време на събирания с негови приятели.

В целия си спортен път, където сме ходили в чужбина, винаги съм си купувал списания, вестници и те помогнаха също много в написването на книгата. Преди мачове съм събирал всякакви материали. Една година всяка вечер след работа журналистът Илиян Атанасов идваше вкъщи и събирахме материали, коригираме и написахме различни случки, проследяващи моята спортна кариера”, спомни си футболистът.

Божил Колев е една от емблемите на българския футбол. Легенда на Черно море (Варна) и ЦСКА (София). С националния отбор на България участва на Световното първенство през 1974 година в Германия. Колев е петкратен шампион на България с ЦСКА, записал за „армейците“ 319 мача и впечатляващите 77 гола. Бил е и помощник на националния селекционер Христо Бонев на финалите на Световното първенство през 1998 г., треньор на ЦСКА, на кипърските Омония (Никозия) и Неа Саламис Фамагуста, играещ треньор в родния си отбор и старши треньор на Черно море (Варна) и Добруджа (Добрич).

В началото на тази година легендарният бранител на „армейците“, тръгнал за големия футбол от Черно море, представи във Варна своята автобиография.

