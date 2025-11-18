БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

Българска съдийска бригада ще ръководи мач от женската Шампионска лига

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Мачът е на 20 ноември от 20:00 часа.

ЦСКА 1948 Монтана Християна Гутева
Снимка: Startphoto.bg
Изцяло българска съдийска бригада ще ръководи срещата от основната фаза на женската Шампионска лига по футбол между белгийския ОХ Льовен и Рома (Италия), обяви УЕФА. Мачът е на 20 ноември от 20:00 часа на стадион „Ден Дрееф“ в Льовен.

Главен съдия ще бъде Християна Гутева, а за нея това е дебют след въвеждането на новата формула за провеждане на клубните турнири и при жените. Иначе при старата формула на женската Шампионска лига с групи и излизане на първите два отбора от всяка от тях Гутева също има достатъчно богат опит. Странични съдийки ще бъдат Павлета Рашкова и Дориета Вълена, а Кристина Георгиева е четвърти съдия.

Както се знае, системата за видеопомощ (ВАР) се използва и в женския първи турнир на УЕФА, като там отговорниците също са българи, но мъже. Никола Попов е главен ВАР-съдия, а Радослав Гидженов ще бъде негов асистент.

Естер Щаубли от Швейцария е съдийски наблюдател, а Ингрида Силинуиуене от Литва е делегат на Европейската футбона централа (УЕФА).

От този сезон вариантът с единна група беше въведен и при жените, с разликата че 18 състава участват и играят по шест мача всеки. След третия кръг белгийките от Льовен са на 9-о място с 4 точки, а Рома е на предпоследното 17-о място без актив.

#Женска Шампионска лига по футбол # Радослав Гидженов #Християна Гутева #Никола Попов

