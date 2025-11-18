Националите по футбол до 15 г. стартираха приятелски турнир на УЕФА с победа

Юношеският национален отбор по футбол до 15 години стартира с победа с 2:1 срещу Молдова в първия си мач от приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне „лъвчетата“ още с отборите на Азербейджан и Черна гора между 18 и 23 ноември.

Точни за селекцията на Петър Карачоров бяха Красимир Илчев в 53-ата и Иван Дедев в 81-ата минута.

„Лъвчетата“ владееха инициативата по време на целия мач срещу домакините и след ранно допуснат гол през първата част стигнаха до пълен обрат и множество положения пред противниковата врата.

Стартов състав България U15:

12. Алекс Байрактаров (В)

5. Борис Стефанов

3. Галин Димитров

2. Румен Даскалов

15. Натаниел Митев

18. Даниел Рангелов

7. Йоан Йорданов

19. Давид Георгиев

6. Ник Георгиев

10. Даниел Лилковски (К)

17. Емилиян Николов.