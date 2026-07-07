БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО,...
Чете се за: 04:50 мин.
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БПЦ е поканила Вселенския патриарх Варломей да посети страната през октомври

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази

Поводът е 1150 години от рождението и 1080 години от успението на Йоан Рилски Чудотворец

светият синод обяви против провеждането софия прайд
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Св. Синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) взе решение в България да бъде поканен Вселенският патриарх Вартоломей, който да вземе участие в тържествата, които ще се състоят в периода 16-20 октомври т.г. по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител и закрилник на българския народ, съобщиха от пресцентъра на Синода.

Специална делегация, водена от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум е посетила Истанбул, , където се е срещнала с Негово Светейшество и е предала поканата.

Срещата се е състояла в храм „Света Неделя", Кондоскали, където е била отслужена тържествена света Литургия по повод празника на „Св. Неделя“.

В писмото на Светия синод е записано:

„Духовно наследие и живот на свети Йоан Рилски се вписват в общото византийско-славянско църковно и културно пространство, в което в продължение на векове се развиват и историческите отношения между Българската православна църква – Българска патриаршия и Константинопоската Вселенска патриаршия. Поради това личността на св. Йоан Рилски представлява и една от живите духовни връзки между двете сестри църкви, свидетелстваща за тяхната многовековна обща история и принадлежност към общото Православно предание“.

#Вселенски патриарх Вартоломей #покана от Светия синод #посещение в България

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
2
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
3
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
4
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре
6
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Общество

"Диагноза България": Нова платформа следи разходите на болниците
"Диагноза България": Нова платформа следи разходите на болниците
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия
Чете се за: 00:47 мин.
Картел при доставките на храни за детски градини, училища, социални домове, общини проверяват от КЗК Картел при доставките на храни за детски градини, училища, социални домове, общини проверяват от КЗК
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът Илияна Йотова наблюдава изстрелването на 10 сателита в централата на "ЕндуроСат" Президентът Илияна Йотова наблюдава изстрелването на 10 сателита в централата на "ЕндуроСат"
Чете се за: 01:50 мин.
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет "Спартан" Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет "Спартан"
Чете се за: 01:00 мин.
Във Великобритания правят електричество от бактерии в почвата Във Великобритания правят електричество от бактерии в почвата
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на европейски прокурор
ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г. Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина" Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Започна ключовата среща на върха на НАТО в Анкара
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ