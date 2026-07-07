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Президентът Илияна Йотова наблюдава изстрелването на 10 сателита в централата на "ЕндуроСат"

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Сателитите са разработени и произведени от българската компания

ЕндуроСат, посещение на Илияна Йотова
Снимка: Президентство
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Президентът Илияна Йотова посети космическия център на "ЕндуроСат" и проследи на живо изстрелването на 10 сателита, разработени и произведени от българската компания, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Основателят и изпълнителен директор на фирмата Райчо Райчев запозна Йотова с развойната и производствената дейност на най-големия космически център в Източна Европа.

Компанията има и чуждестранни офиси, но основният развоен център, пълното производство и финалните квалификации за полет се извършват в София, където е изградена цялата екосистема на основни доставки и производства.

"ЕндуроСат" работи върху производство на клас сателити от 150 кг до 5 тона и планира навлизане в сектора на отбраната. Сред бъдещите проекти на компанията е превръщането на бившето летище „Доброславци“ в мащабен космически и технологичен кампус. „ЕндуроСат“ системно инвестира и в изграждането на кадри чрез специализирани университетски програми за космически инженери.

СНИМКИ: ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

Заедно с ръководството и екипа на космическата компания държавният глава наблюдава изстрелването от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния на 10 сателита, разработени и произведени от българската компания. "ЕндуроСат" работи с водещи организации в световната космическа индустрия и има над 100 успешни мисии в орбита. Днешната мисия беше осъществена с ракети-носители на „Спейс Екс“ (Space X).

Гост заедно с президента Йотова в „ЕндуроСат“ беше и заместник министър-председателят Атанас Пеканов.

#президентът Илияна Йотова #"ЕндуроСат" #посещение

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