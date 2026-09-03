Брадли Баркола е на линия за дебют с екипа на Ливърпул

Брадли Баркола е на крачка от дебюта си за Ливърпул. Новото попълнение на мърсисайдци ще бъде част от състава за гостуването на Ипсуич във Висшата лига, ако не възникне проблем на последната тренировка, потвърди мениджърът Андони Ираола.

Френското крило пристигна на „Анфийлд“ от Пари Сен Жермен срещу внушителните 123 милиона паунда и през тази седмица проведе първите си занимания с новите съотборници.

Ираола обаче все още не е взел окончателно решение дали Баркола ще започне като титуляр срещу Ипсуич. Французинът е тренирал едва три пъти с отбора, а липсата на обща предсезонна подготовка е сред факторите, които треньорският щаб трябва да вземе предвид.

"Много сме щастливи от Брадли. Той беше наша трансферна цел – искахме да привлечем много добър футболист на тази позиция. Дойде при нас с правилната настройка“, коментира Ираола.

Наставникът на Ливърпул остана доволен и от желанието на Баркола да осъществи трансфера на "Анфийлд“.

"Хареса ми, че той искаше да дойде при нас. Това е добър първи знак. Идва с огромно желание да ни помогне. Определено ще бъде в групата за мача, ако всичко е наред в тренировката“, допълни испанецът.

Предстои обаче да бъде решено дали французинът е готов да бъде хвърлен директно сред титулярите.

"Тренирал е с нас три пъти. Трябва да вземем решение дали ще стартира от първата минута. Няма как да подценим факта, че не е бил с нас в предсезонната подготовка“, заяви Ираола.

Ливърпул гостува на Ипсуич в петък от 22:00 часа българско време, като мърсисайдци ще преследват първата си победа във Висшата лига през сезона и дебютен успех под ръководството на Андони Ираола.