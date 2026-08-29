БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви...
Чете се за: 02:02 мин.
При посещението на премиера в Струмяни не са...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ливърпул договори трансфера на Брадли Баркола за до 123 милиона паунда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Французинът ще подпише договор до 2031 година, след като мърсисайдци и ПСЖ постигнаха съгласие за структурата на сделката

Ливърпул договори трансфера на Брадли Баркола за до 123 милиона паунда
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ливърпул е на крачка от привличането на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. Двата клуба са постигнали споразумение за структурата на трансфера, чиято обща стойност може да достигне 123 милиона паунда.

Мърсисайдци ще платят 106 милиона паунда като гарантирана сума, а още 17 милиона са заложени под формата на различни бонуси. Остава клубовете да разменят необходимите документи, преди сделката да бъде окончателно завършена.

23-годишният френски национал трябва да премине медицински прегледи през уикенда, след което се очаква да подпише петгодишен договор до лятото на 2031 година.

Преговорите между Ливърпул и ПСЖ преминаха през няколко етапа. По-рано през лятото между двете страни имаше сериозно разминаване в оценката на футболиста, като парижани настояваха за сума от около 145 милиона паунда. В крайна сметка клубовете са успели да намерят формула за осъществяването на трансфера.

При финализиране на сделката Баркола ще се превърне във второто най-скъпо попълнение в историята на Ливърпул. Рекордът принадлежи на Александър Исак, който беше привлечен от Нюкасъл за 125 милиона паунда през миналото лято.

Очакваното пристигане на французина може да доведе и до промени в настоящия състав на английския шампион. Коди Гакпо е сред футболистите, които биха могли да напуснат "Анфийлд“, като интерес към нидерландския национал проявяват Манчестър Сити и Тотнъм.

Ливърпул работи и по привличането на още едно крило. Сред основните цели е Исмаила Сар от Кристъл Палас, след като преговорите с Брайтън за Янкуба Минте се оказаха трудни.

Ако медицинските прегледи и последните формалности преминат без проблеми, Баркола ще се превърне в едно от най-значимите нови попълнения в състава на Андони Ираола преди затварянето на трансферния прозорец.

Свързани статии:

Брадли Баркола се приближава към Ливърпул
Брадли Баркола се приближава към Ливърпул
Англичаните постигнаха устна договорка с ПСЖ за привличането на...
Чете се за: 01:35 мин.
#ПФК Ливърпул #ФК Пари Сен Жермен #Брадли Баркола

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
2
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ОБЗОР)
3
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни,...
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
4
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137 декара слънчоглед напълно ожъната
5
Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137...
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна валидност
6
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Европейски футбол

Рубен Аморим: Този мач показа, че имаме още страшно много работа
Рубен Аморим: Този мач показа, че имаме още страшно много работа
Ендрик отново в трудна ситуация в Реал Мадрид заради контузия и нов конкурент Ендрик отново в трудна ситуация в Реал Мадрид заради контузия и нов конкурент
Чете се за: 02:55 мин.
Мануел Нойер с два исторически юбилея при разгром на Байерн Мануел Нойер с два исторически юбилея при разгром на Байерн
Чете се за: 02:27 мин.
Енцо Фернандес се е разбрал с Манчестър Сити за личните си условия Енцо Фернандес се е разбрал с Манчестър Сити за личните си условия
Чете се за: 01:35 мин.
Франк Лампард: Като треньор съм някъде по средата между Моуриньо и Анчелоти Франк Лампард: Като треньор съм някъде по средата между Моуриньо и Анчелоти
Чете се за: 04:55 мин.
Пламен Андреев с добри изяви при равенство на Дебрецен Пламен Андреев с добри изяви при равенство на Дебрецен
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент
Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
При посещението на премиера в Струмяни не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат и да поставят своите въпроси, зявяват от правителствената пресслужба При посещението на премиера в Струмяни не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат и да поставят своите въпроси, зявяват от правителствената пресслужба
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Десетки евакуирани в 5 сутринта заради горящо заведение в Созопол
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
България изразява солидарност с народите на Непал и Китай, написа...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Аполония" си спомня за Михаил Заимов
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Кафява мечка изяде 150 кг мед и повреди кошери край асеновградското...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ