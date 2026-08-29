Ливърпул договори трансфера на Брадли Баркола за до 123 милиона паунда

Ливърпул е на крачка от привличането на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. Двата клуба са постигнали споразумение за структурата на трансфера, чиято обща стойност може да достигне 123 милиона паунда.

Мърсисайдци ще платят 106 милиона паунда като гарантирана сума, а още 17 милиона са заложени под формата на различни бонуси. Остава клубовете да разменят необходимите документи, преди сделката да бъде окончателно завършена.

23-годишният френски национал трябва да премине медицински прегледи през уикенда, след което се очаква да подпише петгодишен договор до лятото на 2031 година.

Преговорите между Ливърпул и ПСЖ преминаха през няколко етапа. По-рано през лятото между двете страни имаше сериозно разминаване в оценката на футболиста, като парижани настояваха за сума от около 145 милиона паунда. В крайна сметка клубовете са успели да намерят формула за осъществяването на трансфера.

При финализиране на сделката Баркола ще се превърне във второто най-скъпо попълнение в историята на Ливърпул. Рекордът принадлежи на Александър Исак, който беше привлечен от Нюкасъл за 125 милиона паунда през миналото лято.

Очакваното пристигане на французина може да доведе и до промени в настоящия състав на английския шампион. Коди Гакпо е сред футболистите, които биха могли да напуснат "Анфийлд“, като интерес към нидерландския национал проявяват Манчестър Сити и Тотнъм.

Ливърпул работи и по привличането на още едно крило. Сред основните цели е Исмаила Сар от Кристъл Палас, след като преговорите с Брайтън за Янкуба Минте се оказаха трудни.

Ако медицинските прегледи и последните формалности преминат без проблеми, Баркола ще се превърне в едно от най-значимите нови попълнения в състава на Андони Ираола преди затварянето на трансферния прозорец.