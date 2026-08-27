Брадли Баркола се приближава към Ливърпул

Ливърпул се приближава до Брадли Баркола. Англичаните са постигнали устно споразумение с Пари Сен Жермен за привличането на французите, съобщава Sky Sports. Сделката за нападателя все още не е финализирана, но информациите гласят, че на стойност 120 милиона паунда, а мърсисайдци са свалили около 20 милиона от първоначално исканата сума от французите.

В информацията на Sky Sports пише, че 120-те милиона паунда са фиксирани, а към тях най-вероятно ще бъдат добавени различни бонуси.

Ако трансферът на Баркола бъде завършен, френският национал ще стане второто най-скъпо попълнение на Ливърпул в историята след привличането на Александър Исак от Нюкасъл през миналото лято за 125 милиона паунда. Така и общата похарчена сума от "червените" за последната година и половина ще нарасне до 664 милиона. В този период бяха привлечени Милош Керкес, Юго Екитике, Флориан Виртц, Виктор Муньос, Жереми Жаке, Джовани Леони и Джереми Фримпонг.

Баркола е на 23 години и играе предимно лявото крило, но е успешен на всяка позиция в атака. Той има 152 мача, 39 гола и 37 асистенции за Пари Сен Жермен, както и 28 двубоя и шест попадения за Франция.