Брайтън надви Ливърпул с голове на Дани Уелбек

Брайтън - Ливърпул
Снимка: БТА
Брайтън постигна ценна победа с 2:1 над Ливърпул в ранния съботен двубой от 31-ия кръг на Висшата лига, като героят за домакините беше Дани Уелбек.

Опитният нападател откри резултата още в 14-ата минута след подаване на Диего Гомес. Ливърпул успя да възстанови равенството около половин час след началото, когато Милош Керкез се разписа, но след почивката Уелбек отново беше на точното място и с втория си гол в 56-ата минута донесе успеха на „чайките“.

Гостите имаха шанс да стигнат поне до точка, но Къртис Джоунс пропусна отлична възможност, след като ударът му беше спасен блестящо от вратаря Барт Фербруген.

Допълнителен проблем за Ливърпул се оказа ранната контузия на Юго Екитике, който напусна терена още в осмата минута.

След успеха Брайтън се изкачи до осмото място с 43 точки, докато Ливърпул остава пети, с шест точки аванс пред днешния си съперник.

#Висша лига 2025/26 #ФК Брайтън #ливърпул

