Братя Станкович спечелиха златния медал на двойка скул на Световната купа по гребане в Пловдив

Легендите в гребането - хърватските братя Мартин и Валент Синкович спечелиха златния медал на двойка скул на Световната купа по гребане в Пловдив, втори кръг от надпреварата. В първия кръг в Севиля една грешка им струваше много и отидоха във финал С.

Братята заявиха, че харесват много България и Пловдив и винаги се връщат с удоволствие. А тук и сега са показали, че "не са мъртви".

"Наистина винаги ми е много хубаво да идвам в България, да идвам в Пловдив. Това ми е четвърти път - за четвърти път печеля медал. Не сме мъртви, още сме тук и можем да побеждаваме. Това го показахме първо на себе си, а след това на всички други. И се надяваме да го показваме още няколко години", заяви Мартин Синкович.

Валент е роден на 2 август 1988 г. Мартин е роден на 10 октомври 1989 г. Но те наистина показват, че годините може да бъдат само число.

"Както брат ми каза, тук в Пловдив винаги сме гребали добре. Хубаво е и самото усещане, хората са страхотни. Харесваме Стария град в Пловдив, наслаждаваме се. С удоволствие се връщаме и ще се връщаме. Олимпийските игри в Лос Анджелис категорично са нашата основна цел. И златото, разбира се", добави Валент Синкович.

Легендарните братя Синкович са трикратни олимпийски шампиони и медалисти на поредни олимпийски игри. Те са сребърни медалисти на четворка скул от Лондон 2012, олимпийски шампиони на двойка скул от Рио 2016, олимпийски шампиони на двойка без рулеви от Токио 2020 и Париж 2024. Многократни световни и европейски шампиони.

Президентът на Международната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан и изпълнителният директор Винсен Гаяр бяха в България за Световната купа. Заедно с тях в церемониите по награждаване на призьорите в Пловдив взеха участие четирикратният медалист от олимпийски игри и депутат в 52-рото Народно събрание Йордан Йовчев, двукратният олимпийски шампион и заместник-кмет на Пловдив Николай Бухалов, президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков, председателят на организационния комитет в Пловдив Иван Попов, депутатката в 52-рото Народно събрание Катя Стайкова, представители на ръководството на Община Пловдив - Георги Титюков, Тони Стойчева, Али Байрам, директорът на състезанието Никола Господарски и генералният секретар на българския организационен комитет Даниел Христов.