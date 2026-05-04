Бритни Спиърс се призна за виновна за опасно шофиране

Певицата се споразумя със съда по обвинение в шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

Поп-звездата Бритни Спиърс се призна за виновна по обвинение в опасно шофира. Певицата беше арестувана през март в Калифорния, след подаден сигнал за автомобил, който предизвикал опасност на магистрала. Тогава стана ясно, че зад волана е 44-годишната Спиърс, а кръвните проби показаха наличие на алкохол и наркотици.

В крайна сметка адвокатите на певицата успяха да се споразумеят с прокуратурата и тя ще отговаря пред съда само по по-лекото обвинение.