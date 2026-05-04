Най-малко десет души са ранени при стрелба по време на парти в САЩ

Най-малко десет души са ранени след стрелба по време на парти край езерото Аркадия, близо до град Оклахома в едноименния щат, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Властите са получили множество сигнали за изстрели по време на събиране на млади хора край езерото Аркадия около 21:00 ч. (05:00 ч. сутринта българско време), съобщи Емили Уорд, говорителка на полицията в Едмънд, щата Оклахома.

Тя добави, че освен десетте души, откарани в болница, вероятно има и други, които са се прибрали сами. Според нея пострадалите са „в различно състояние“ по тежест на нараняванията.

Езерото Аркадия се намира на около 21 километра северно от Оклахома Сити, в предградието Едмънд - град с около 100 000 жители. Езерото е популярно място за пикници, къмпинг, риболов и водни спортове.