Бруно Фернандеш отхвърля офертите от Саудитска Арабия и остава в Манчестър Юнайтед

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е взел решение да остане в клуба поне до края на следващия сезон, въпреки продължаващия интерес от водещи отбори в Саудитска Арабия.

Според информация на talkSPORT португалският халф вече е уведомил свои съотборници и близки хора, че не възнамерява да напуска „Олд Трафорд“ това лято. Така той слага край на спекулациите около евентуален трансфер в Близкия изток.

Сред най-настоятелните кандидати за подписа му остава Ал Насър, който желае да събере отново Фернандеш с неговия съотборник в националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо. Интерес към полузащитника са проявявали и Ал Хилал, и Ал Итихад.

През миналото лято Фернандеш сериозно е обмислял възможността за трансфер в Саудитска Арабия, но в крайна сметка е преценил, че най-доброто решение както във футболен, така и в личен план е да остане в Манчестър.

31-годишният плеймейкър продължава да бъде една от най-важните фигури в състава на „червените дяволи“. В договора му е заложена освобождаваща клауза на стойност 65 милиона евро за клубове извън Англия, но към този момент ръководството на Юнайтед не изпитва притеснения относно бъдещето му.

Любопитното е, че преди време самият Фернандеш призна, че е имало период, в който е смятал, че клубът би могъл да се раздели с него. Ситуацията обаче се е променила значително, а в момента мениджърът Майкъл Карик разглежда португалеца като ключова фигура в проекта на Манчестър Юнайтед за следващите сезони.