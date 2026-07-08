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Бруно Гимараеш поиска трансфер в Арсенал

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Спорт
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Капитанът на Нюкасъл е уведомил ръководството за желанието си да напусне, но "свраките“ остават непреклонни, че бразилският национал не се продава

Бруно Гимараеш поиска трансфер в Арсенал
Снимка: AP Photo
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Капитанът на Нюкасъл Бруно Гимараеш е заявил пред ръководството на клуба, че желае да премине в Арсенал след отпадането на Бразилия от Световното първенство. Новината беше потвърдена от Sky Sports, като засега официални преговори между двата клуба все още не са започнали.

Според информацията „артилеристите“ не са отправяли директно запитване към Нюкасъл, но чрез посредници вече са проучени условията за евентуална сделка за 28-годишния халф.

От ЧСейнт Джеймсис Парк“ обаче остават категорични, че не възнамеряват да се разделят с един от най-важните си футболисти. Ръководството на клуба не разглежда оферти за Гимараеш, чийто договор е до лятото на 2028 година, с опция за удължаване с още един сезон.

Бразилецът пристигна в Нюкасъл от Лион през януари 2022 година срещу 35 милиона паунда и бързо се превърна в ключова фигура в отбора. Именно той изведе „свраките“ като капитан до първия им домашен трофей от седем десетилетия, след триумфа в турнира за Купата на лигата.

Мениджърът Еди Хау е решен да задържи своя лидер, особено след като клубът вече се раздели с няколко основни играчи през това лято, сред които Сандро Тонали и Антъни Гордън. В Нюкасъл не желаят да допуснат нова болезнена раздяла, която би наложила поредно сериозно преструктуриране на състава преди началото на новия сезон.

#Бруно Гимараеш #ФК Нюкасъл #ФК Арсенал

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