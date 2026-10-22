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Бруно Дженев с място на полуфиналите при момчетата до 14 г. на Мастърса в Монте Карло

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Спорт
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Родният тенисист обърна словак за втора поредна победа.

Бруно Дженев с място на полуфиналите при момчетата до 14 г. на Мастърса в Монте Карло
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Бруно Дженев постигна втора поредна победа и се класира за полуфиналите при юношите до 14 години на Мастърс турнира в Монте Карло. В престижната надпревара участват осемте най-добри тенисисти и тенисистки в Европа във възрастовите категории до 14 и до 16 години.

Дженев спечели втората си среща с 3:6, 7:6, 6:2 срещу Мартин Адамча (Словакия). Вчера българинът победи с 3:6, 6:1, 6:2 Ричард Мичъл (Швейцария), който е водач в европейската ранглиста за тази възраст.

Тенисистите са разпределени в две групи по четирима, като първите двама във всяка група се класират за полуфиналите.

При девойките до 16 години Рая Маркова допусна втора загуба. Българката отстъпи с 4:6, 6:4, 3:6 пред Мадалена Фернандеш (Португалия).

#Бруно Дженев

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