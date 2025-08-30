Бургас бе домакин на "Маратон за Героите на Украйна"

Последният уикенд на месец август се превърна в истински спортен празник, посветен на Деня на паметта на защитниците, който в Украйна се отбелязва на 29 август.

По този повод всяка година се провежда мемориалният пробег „Маратон за Героите на Украйна“, посветен на онези, които са загубили живота си в името на свободата и независимостта на своята родина. Спортната инициатива се състои едновременно в различни точки по целия свят – сред които Украйна, САЩ, Полша, Германия и други държави. В България тази година домакини на събитието са Бургас, София и Пловдив.

Организатори на спортната инициатива в морския град са Почетното консулство на Украйна в Бургас, Община Бургас и инициативата 5km RUN – Бургас.

Почетният консул на Украйна в Бургас Димитър Караненов приветства десетките участници в събитието, пожела им успех и лично се включи в пробега. Сред участниците в маратона, дошли да заявят своята позиция в подкрепа на героите на Украйна, бе и заместник-кмета на Община Бургас по “Спорт и Туризъм” Манол Тодоров.

В събитието се включиха още представители на украинската общност в Бургас, както и бургазлии, които за пореден път доказаха, че Бургас е град на толерантност, съпричастност и подкрепа.

Маратонците изминаха 5-километрово трасе в живописната Морска градина, с начало и финал при Пантеона. Пробегът беше отворен за всички желаещи – без значение от възрастта или спортната подготовка.