Бургас обновява 140 км пътища за преминаването на Giro d’Italia

В област Бургас тече мащабен ремонт на ключови пътни отсечки, които ще бъдат част от маршрута на престижната колоездачна обиколка Giro d’Italia. Обновяват се близо 140 километра от републиканската пътна мрежа – включително участъци от първокласни и второкласни пътища.

В момента по трасетата се полага нова асфалтова настилка, след като старата вече е премахната и е подобрена основата на пътя. Почистени са канавките, отстранена е крайпътната растителност, а видимостта и отводняването са значително подобрени.

Предстои полагането на нова пътна маркировка, както и оформяне и укрепване на банкетите. Ремонтните дейности вървят по график и трябва да приключат до края на април.

Подготовката на трасетата е част от организацията за провеждането на едно от най-големите колоездачни събития в света, което за първи път ще премине през региона.