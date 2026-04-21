НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана

Време е за първото голямо първенство по борба за 2026 година.

Тирана приема европейския елит в трите стила.

Всяка схватка за отличие в албанската столица ще бъде наситена с класа и интрига.

България отново ще разчита на своите звезди в битката за медалите.

Гледайте финалите на шампионата всяка вечер от 21 до 26 април.

Семен Новиков ще спори за златото в категория до 87 кг на класическата борба тази вечер. Олимпийският шампион отстрани на полуфиналите Ислам Абасов, трети на европейското през 2025 г.

В битката за титлата съперник на Новиков ще бъде чеченецът с датски паспорт Турал Бисултанов, трети на Олимпийските игри Париж 2024.

В първите финали ще има още един наш борец - Стефан Григоров, в най-леката категория до 55 кг. Той ще спори за бронза срещу опитния арменец Манвел Хачатрян.

Прякото предаване на 21 април ще започне на живо ТУК в 19:00 ч., състезанието може да гледате и по БНТ 3 след края на първия мач от финалната серия в НВЛ за жени, който стартира в 17:30.

Днес преди обед стартират други петима наши представители в класическия стил - Борислав Кирилов (60), Абу-Муслим Амаев (67), Димитър Георгиев (72), Светослав Николов (82) и Кирил Милов (97).