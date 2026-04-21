Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Семен Новиков на финал, седем българи в битка за отличията на Евро 2026 в Тирана

Мариан Николов
Чете се за: 03:15 мин.
Олимпийският шампион ще спори за титлата при 87 кг, а още шестима национали излизат на тепиха срещу сериозни съперници с международни успехи

семен новиков финал седем българи битка отличията евро 2026 тирана
Снимка: Startphoto.bg
Семен Новиков поведе българското участие към финалите на Европейското първенство по борба в Тирана, Албания, след като се класира за златния двубой в категория до 87 кг на класическия стил. Олимпийският шампион постигна четвърта поредна победа, надделявайки над азера Ислам Абасов с 4:0 в полуфиналите.

В спора за титлата Новиков ще се изправи срещу Турал Бисултанов - състезател с богат опит, бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 и победител от рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон.

Във вечерната сесия България ще има още един представител - Стефан Григоров, който ще се бори за бронзовото отличие в категория до 55 кг срещу арменеца Манвел Хачатрян. Съперникът му е утвърден борец с опит на големи първенства, бронзов медалист от Европейското първенство през 2024 година и пети в света.

Освен финалистите, днес участие започват още петима български национали, които също имат амбиции за отличия:

Борислав Кирилов (60 кг) ще срещне Сунер Конунов - млад, но вече утвърден състезател, който се състезава под флага на Международната федерация и има бронз от турнира в Тирана по-рано през сезона. Кирилов е европейски шампион за кадети и сред обещаващите имена в категорията.

Абу-Муслим Амаев (67 кг) стартира срещу италианеца Андреа Сети. Българинът има сериозно присъствие на международната сцена - сребърен медалист от европейско първенство и пети в света, докато съперникът му все още търси пробив на големи форуми.

Димитър Георгиев (72 кг) ще се изправи срещу хърватина Павел Пуклавец - състезател с отличие от световно първенство до 23 години. Георгиев също има опит на това ниво и влиза в схватката с амбиция да преодолее първия кръг.

Светослав Николов (82 кг) има тежка задача срещу азербайджанеца Гурбан Гуранов - действащ европейски шампион, с множество отличия при мъжете и в по-младите възрасти. Българинът обаче също е в подем, след като спечели турнира "Никола Петров“ и взе медал от рейтингов турнир.

В категория до 97 кг Кирил Милов, двукратен европейски шампион и защитаващ титлата си, започва срещу поляка Герард Курничак. Милов е сред фаворитите в категорията, особено при отсъствието на някои от водещите имена, включително Артур Алексанян.

Прякото предаване започва на живо в сайта ни от 19:00 ч., състезанието може да гледате и по БНТ 3 след края на първия мач от финалната серия в НВЛ за жени, който стартира в 17:30.

Свързани статии:

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Битките за отличията в албанската столица са от 21 до 26 април.
Семен Новиков ще спори за титлата на eврошампионата по борба в Тирана
Гледайте срещата за златото във вторник, 21 април на живо по БНТ 3...
#европейско първенство по борба Тирана 2026

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Враца
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 25 МИР
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пловдив-област
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Европейско първенство по борба: Семен Новиков - полуфинал
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Семен Новиков ще спори за титлата на eврошампионата по борба в Тирана Семен Новиков ще спори за титлата на eврошампионата по борба в Тирана
Петима български борци влизат в битка за медалите в Тирана Петима български борци влизат в битка за медалите в Тирана
Семен Новиков се класира на полуфинал на европейското първенство по борба Семен Новиков се класира на полуфинал на европейското първенство по борба
Четирима българи ще стартират в първия ден на еврошампионата по борба в Тирана Четирима българи ще стартират в първия ден на еврошампионата по борба в Тирана
Иззеха над 1,5 тона пилешко месо без документи на "Капитан Андреево"
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах
Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората
Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между...
Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде...
Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнище на антракс в Силистренско е...
Стефан Манов: Измененията в Изборния кодекс трябва да бъдат отменени
