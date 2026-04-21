Днес на 21 април, 2026 г. Столичен куклен театър отбелязва своя 80-годишен юбилей – значимо събитие в театралния и културен живот в страната. Основан през 1946 г. по инициатива на Мара Пенкова под името Централен куклен театър, той поставя началото на професионалното куклено изкуство у нас. Въпреки трудностите в следвоенния период, театърът бързо се утвърждава със своята мисия да възпитава и вдъхновява най-младата публика.

През годините се отличава с високо художествено ниво, иновативни постановки и международно признание, включително награди още от края на 50-те години.

Към този момент театърът има над 350 реализирани заглавия и поддържа активен репертоар с повече от 30 спектакъла. Той остава важна част от културната идентичност на столицата, обединявайки поколения зрители.

През есента предстои и 14-то издание на Международния фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите“, който събира артисти от цял свят и продължава мисията за развитие и популяризиране на кукленото изкуство. Юбилеят е повод за признателност към всички творци и екипи, допринесли за развитието на театъра, както и към публиката, която остава негов най-верен вдъхновител.

Директорът на Столичен куклен театър - Иван Райков, както и целият му екип, отбелязаха юбилея с празничен водосвет за здраве, благословия и пожелания за нови творчески върхове в кукленото изкуство.