Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Съдът остави в ареста две от момчетата, обвинени в убийството на 46-годишен мъж във Варна

от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Варненският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение срещу две момчета – на 15 и 18 години, обвинени в умишленото убийство на 46-годишен мъж във варненския квартал „Владислав Варненчик“. Престъплението е извършено на 13 април по хулигански подбуди.

Двамата обвиняеми обжалваха наложената им от Варненския окръжен съд мярка „задържане под стража“. Данните по досъдебното производство сочат, че това не е първото им нападение над хора, чийто етнически произход или начин на живот не одобряват. Те са участвали в подобно нападение и два дни преди разследваното престъпление.

Делото на непълнолетния обвиняем, съобразно изискванията на закона, е разгледано при закрити врати. Според съдебния състав има достатъчно доказателства, че той е участвал в престъплението. Момчето има редица противообществени прояви в миналото, започнали още на 13-годишна възраст.

Във второто съдебно заседание защитата на 18-годишния младеж е поискала по-лека мярка за неотклонение с мотив, че обвиняемият има чисто съдебно минало и няма предходни регистрации в полицията. Според прокурора обаче настоящата проява не е изолиран случай. Младежът е участвал в подобно нападение – без причина и за развлечение, не само по хулигански, но и по ксенофобски подбуди – само два дни по-рано, както и в миналото срещу друг човек.

Вземайки предвид изложените факти, Апелативният съд потвърди мярката „задържане под стража“. Определенията на втората инстанция не подлежат на обжалване.

