БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обвиниха непълнолетен за убийство във Варна

від БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Окръжният съд във Варна остави в ареста и тримата обвиняеми за убийство в ж.к. "Владислав Варненчик". Искането на Окръжната прокуратура е спрямо един непълнолетен и двама млади мъже, обвинени за нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди, от които жертвата е починала.

Сигналът за намерено тяло на 46-годишен мъж е подаден на 13 април. При първоначалния оглед е станало ясно, че става дума за убийство, като становището на съдебните медици след извършената аутопсия показва, че причина за смъртта на мъжа е кръвозагуба.

Непълнолетното момче е задържано с обвинение за убийство, а двама негови приятели - на по 18 години, са с обвинение за причиняване на телесна повреда - по хулигански, расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава.

Определението на Окръжен съд - Варна подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.

#прокуратурата във Варна #обвинение в убийството

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
1
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
3
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
4
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
5
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март
6
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Регионални

Извънредни проверки на "ТЕЦ Бобов дол" АД установиха нарушения
Извънредни проверки на "ТЕЦ Бобов дол" АД установиха нарушения
Предстои придвижване на военна техника от Сухопътните войски за планирани учения Предстои придвижване на военна техника от Сухопътните войски за планирани учения
Чете се за: 00:45 мин.
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
Акция срещу купения вот в Лом Акция срещу купения вот в Лом
Чете се за: 01:30 мин.
Променят временно движението по Е-79 между София и Кулата заради натоварен трафик Променят временно движението по Е-79 между София и Кулата заради натоварен трафик
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ) Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ