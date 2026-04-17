Обвиниха непълнолетен за убийство във Варна

Окръжният съд във Варна остави в ареста и тримата обвиняеми за убийство в ж.к. "Владислав Варненчик". Искането на Окръжната прокуратура е спрямо един непълнолетен и двама млади мъже, обвинени за нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди, от които жертвата е починала.

Сигналът за намерено тяло на 46-годишен мъж е подаден на 13 април. При първоначалния оглед е станало ясно, че става дума за убийство, като становището на съдебните медици след извършената аутопсия показва, че причина за смъртта на мъжа е кръвозагуба.

Непълнолетното момче е задържано с обвинение за убийство, а двама негови приятели - на по 18 години, са с обвинение за причиняване на телесна повреда - по хулигански, расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава.

Определението на Окръжен съд - Варна подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.