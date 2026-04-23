Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
КЗК разследва конкуренцията при доставките на скъпи медикаменти

Комисията за защита на конкуренцията започна проучване дали действащата нормативна уредба за доставка на лекарства, неразрешени за употреба в България, но финансирани с публични средства, осигурява ефективна конкуренция.

Наблюдението на фармацевтичния пазар е сред приоритетите на антимонополния орган, включително и за 2026 г., заради социалното и икономическото значение на този пазар с пряк ефект върху здравето на гражданите.

Комисията се самосезира след постъпил сигнал на народния представител Васил Пандов и публично изнесени данни за съществени разлики в доставните цени на едни и същи лекарствени продукти в различни болници в страната. В сигнала се посочва, че доставките се осъществяват без провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки, което създава риск от неефективно разходване на значителен публичен ресурс.

Предварителният анализ на Комисията за защита на конкуренцията отчита сериозни проблеми на пазара, сред които липсата на централизирани рамкови споразумения и практиката болниците да възлагат доставки за малки количества и кратки периоди. Това води до по-високи цени и по-неблагоприятни условия за публичните възложители.

Производството ще включва задълбочен анализ на нормативната рамка и събиране на становища от всички заинтересовани страни. Очаква се то да завърши с пакет от препоръки за ограничаване на антиконкурентните практики и предотвратяване на бъдещи пазарни изкривявания. При установяване на ограничения, Комисията може да предложи промени или отмяна на съответни разпоредби.

От комисията подчертават, че наблюдението на фармацевтичния пазар остава сред приоритетите им за 2026 г., а подобни производства ще се използват по-активно за подобряване на конкурентната среда в различни икономически сектори.

#доставка на лекарства #ограничаване на конкуренцията #сигнал КЗК #скъпоструващи лекарства #КЗК

Отпускат 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ
Отпускат 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ
Няма съобщен случай на пациент с антракс към момента, съобщиха от Здравното министерство
СОС реши да бъде сменено ръководството на Четвърта МБАЛ и да се слее с Втора МБАЛ
149 са случаите на морбили в страната
Нова токсикохимична лаборатория в Плевен ще осигури по-бързи справки и експертизи
От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести с позиция за цените на редките лекарства
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
На прага на летните отпуски: По-високи цени и много отменени полети
Повдигнаха обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново
Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
КЗК разследва конкуренцията при доставките на скъпи медикаменти
Само на хартия: БАБХ издирва 321 „изчезнали" животни
Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив остава под стража
Сами решаваме с кой лекар да споделим информация от здравното си досие
