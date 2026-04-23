КЗК разследва конкуренцията при доставките на скъпи медикаменти

Комисията за защита на конкуренцията започна проучване дали действащата нормативна уредба за доставка на лекарства, неразрешени за употреба в България, но финансирани с публични средства, осигурява ефективна конкуренция.

Наблюдението на фармацевтичния пазар е сред приоритетите на антимонополния орган, включително и за 2026 г., заради социалното и икономическото значение на този пазар с пряк ефект върху здравето на гражданите.

Комисията се самосезира след постъпил сигнал на народния представител Васил Пандов и публично изнесени данни за съществени разлики в доставните цени на едни и същи лекарствени продукти в различни болници в страната. В сигнала се посочва, че доставките се осъществяват без провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки, което създава риск от неефективно разходване на значителен публичен ресурс.

Предварителният анализ на Комисията за защита на конкуренцията отчита сериозни проблеми на пазара, сред които липсата на централизирани рамкови споразумения и практиката болниците да възлагат доставки за малки количества и кратки периоди. Това води до по-високи цени и по-неблагоприятни условия за публичните възложители.

Производството ще включва задълбочен анализ на нормативната рамка и събиране на становища от всички заинтересовани страни. Очаква се то да завърши с пакет от препоръки за ограничаване на антиконкурентните практики и предотвратяване на бъдещи пазарни изкривявания. При установяване на ограничения, Комисията може да предложи промени или отмяна на съответни разпоредби.

От комисията подчертават, че наблюдението на фармацевтичния пазар остава сред приоритетите им за 2026 г., а подобни производства ще се използват по-активно за подобряване на конкурентната среда в различни икономически сектори.