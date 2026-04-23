ЦИК обяви окончателното разпределението на мандатите

Централната избирателна комисия обяви окончателните данни за изборите в неделя. Вече е ясно официалното разпределение на мандатите в 52-ото Народно събрание. В него ще участват три коалиции и две партии:

"Прогресивна България" - 131 мандата

ГЕРБ-СДС – 39 мандата

ПП-ДБ – 37 мандата

ДПС – 21 мандата

"Възраждане" - 12 мандата

Очаква се в събота да станат ясни и имената на новите 240 народни представители. Преди дни президентът Илияна Йотова обяви, че има готовност да свика 52-рото НС в сряда или четвъртък следващата седмица.