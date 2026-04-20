Бургас ще даде старт на Джиро д’Италия 2026 с официална церемония на Гергьовден

Официалната церемония по откриване на 109-ото издание на Обиколката на Италия ще се състои на 6 май в Бургас, потвърдиха от Министерството на туризма и Министерството на младежта и спорта.

Едно от най-престижните колоездачни състезания в света ще стартира с три етапа на българска територия, които ще се проведат между 8 и 10 май. Още на Гергьовден публиката ще има възможност да види отборите, които ще участват в надпреварата, като представянето им ще започне от 17:30 часа в Летния театър в Бургас.

Програмата на първите дни от състезанието включва:

6 май – откриваща церемония и представяне на отборите в Бургас

8 май – първи етап: старт в Несебър и финал в Бургас

9 май – втори етап: старт в Бургас и финал във Велико Търново

10 май – трети етап: старт в Пловдив и финал в София

Българските фенове на колоезденето ще могат да проследят на живо трите етапа от надпреварата по БНТ 3. Това ще бъде исторически момент за страната, която за първи път приема стартови етапи от Джиро д’Италия.