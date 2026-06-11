Буря не спря Англия за класика срещу Коста Рика

Националният отбор на Англия загря подобаващо за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Съставът на Томас Тухел срази Коста Рика с 3:0 в последна контрола, която се изигра в Орландо.

Точни за „Трите лъва“ бяха завърналият се Деклан Райс, Антъни Гордън и Оли Уоткинс. Проверката се забави с един час, тъй като силна гръмотевична буря се разрази над Орландо. Първият мач на англичаните на Мондиала е срещу Хърватия.

Началният удар на контролата беше отложен заради буря, която връхлетя Орландо, а тимът на Англия не губи време, когато двубоят най-накрая започна. Антъни Гордън подаде към звездата на Арсенал и Райс се разписа в 9-ата минута, а самият Гордън реализира от дузпа в 68-ата минута.

През второто полувреме англичаните се възползваха от доминацията си в двубоя, като Оли Уоткинс добави още едно попадение, оформяйки крайното 3:0 в 87-ата минута.

Тухел отново смени всичките 11 играчи, макар и след час игра.

Малко преди първия гол на Деклан Райс в английския отбор имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Хари Кейн, но такава не бе отсъдена, а в 36-ата минута Нони Мадуеке удари греда при поредната атака на Англия.

В добавеното време на първата част съдията Екатерина Корольова първоначално отсъди дузпа за Англия за нарушение на Шон Джонсън срещу Антъни Гордън, но впоследствие промени решението си след консултация със системата за видеоарбитраж-ВАР.

През второто полувреме Мадуеке отново застраши вратата на Коста Рика, но не успя да се разпише, а претенциите за дузпа срещу Дан Бърн в 74-ата минута също бяха подминати.

Две минути по-късно Морган Роджърс пропусна още една възможност за Англия, а в 90-ата минута и Букайо Сака направи пропуск, за да остане резултата 3:0.