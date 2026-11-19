Силна гръмотевична буря, придружена от градушка и бурен вятър, остави без електрозахранване 48 населени места в 12 общини в Северозападна и Централна Северна България. Данните са на ЕРМ Запад и областните администрации към тази вечер – 18 ноември.

Най-много са засегнатите населени места в областите Монтана и Враца.

В област Монтана прекъсвания на електрозахранването има в общините Монтана, Лом, Якимово, Вълчедръм и Брусарци. Частично без ток е град Монтана, както и град Вълчедръм и селата Септемврийци, Черни връх, Бъзовец и Василовци.

От Областната администрация съобщиха, че аварийните екипи работят по отстраняването на повредите. Очакванията са електрозахранването да бъде възстановено около 23.30 часа.

В област Враца аварии има в шест общини – Враца, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Хайредин. Сред засегнатите населени места са град Враца и селата Веслец, Баница и Върбица.

Прекъсвания на тока са регистрирани и в Долни Дъбник, Крушовица и Дивчовото в област Плевен, както и в няколко населени места в община Кула, област Видин.

Обстановката остава динамична. Екипите на електроразпределителното дружество продължават работа по възстановяване на електрозахранването.